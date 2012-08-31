За мир без доллара и санкций: как БРИКС из "пятерки" превращается в "десятку"

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР осудили военные интервенции и экономические санкции. Итоговую декларацию главы стран БРИКС подписали по итогам первого дня саммита, который проходит в южнокитайском Сямэне. В первый же день его участники успели обсудить ситуацию на Корейском полуострове и новые мировые угрозы, роль банка БРИКС и цифровую экономику, расчеты в национальных валютах и создание собственной платежной системы. Максим Равреба - о переговорах в Китае, роли БРИКС и проблемах, которые странам этого альянса придется решать.
Наверное, впервые в своей истории двухдневный IX саммит группы БРИКС — партнерского соглашения России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии — открылся в китайском Сямэне в такой сложной международной обстановке. В первую очередь, в связи с реальной угрозой войны США и КНДР. Причем не простой, а ядерной. И не просто ядерной, а термоядерной. Пхеньян провел серию ракетных пусков носителей ядерного оружия, одна ракета пролетела над Японией. А затем власти КНДР сделали большой сюрприз США, заявив, что северная Корея обладает термоядерным оружием, которое разработала полностью самостоятельно и имеет полный цикл его производства на своей территории.
В ответ президент США написал, что Вашингтон прекратит торгово-экономические отношения с любой страной, которая будет сотрудничать с Ким Чен Ыном. Реальные это намерения или мистер Трамп погорячился — покажет время. Обыски в российских дипломатических представительствах показывают, что президент США довольно часто срывается в последнее время. Но те, кто внимательно следит за очень опасной эскалацией, сразу подумали о Китае. Поскольку именно эта социалистическая страна, как принято считать, является главным партнером и покровителем северокорейского социализма. Мы так привыкли к отсутствию угрозы ядерной войны, что совсем забыли о теме, которая почти тридцать лет назад была главной в мировых новостях.
Другой проблемой, не такой острой, хотя и весьма болезненной, стала вспышка насилия на западе Мьянмы. Страна, численность населения которой больше, чем в России, не просто находится у границ стран БРИКС. Дело в том, что именно в ту провинцию, где произошли межэтнические столкновения, Ракхайн, Китай инвестировал большие средства. Для КНР штат Ракхайн - важнейший с точки зрения проведения торговых операций со странами Ближнего Востока и Африки коридор. Он позволяет снизить зависимость от поставок через Малаккский пролив.
Пекин реализовал проекты нефтепровода и газопровода от Ракхайна до китайской провинции Юннань. Нефть по трубопроводу в Китай идет из Саудовской Аравии, а газ поставляет Катар. Обе страны так же, как и ОАЭ, инвестировали значительные средства в эти проекты и теперь хотят, чтобы они окупились. И именно в этом регионе, после пяти лет перемирия и прихода к власти гражданского правительства во главе с лауреаткой Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, – масштабный этнический конфликт. Еще и резонансный, поскольку речь о мусульманском нацменьшинстве.
Все приведенные выше очень серьезные конфликты мирового уровня так или иначе связаны с ключевыми участниками БРИКС. Так что IX саммит может стать не столько экономическим совещанием, сколько переговорами по региональной безопасности. Именно с заявления по КНДР началась встреча. Накануне корейской теме были посвящены обращения глав КНР и России. Отдельно тема ответов мировым вызовам содержалась в традиционной декларации стран БРИКС. Участники партнерства осудили бряцание оружием. И призвали решать все вопросы за столом переговоров.
Впрочем, безопасность в формате БРИКС – это не только региональные конфликты. Поскольку организация создавалась все же для экономического сотрудничества и как клуб пяти самых быстро развивающихся стран мира. Поэтому на саммите речь шла и о не менее важных для мировой экономической безопасности вопросах. И в первую очередь о так называемой "децентрализации" глобальной экономики с тем, чтобы ликвидировать ее однополярность.
И главным вопросом станет создание банковской платежной системы, аналогичной SWIFT. Эта тема активно обсуждается в рамках БРИКС с 2015 года. Обязательно будет затронута и тема криптовалют и их правового положения. Тема "крипторубля" очень активно обсуждалась в России накануне саммита. Объем инвестиций в криптовалюты, "майнинг" и торговля ими на ICO достигли рекордных 1,6 миллиардов долларов. Впрочем, этот рынок почти ежедневно ставит рекорды. А самое главное, что именно в странах БРИКС сосредоточен мировой центр оборота криптовалют. Например, 98% сделок по крупнейшей валюте Bitcoin заключается в юанях.
Правда, в первый день саммита БРИКС стало известно, что Центробанк КНР запретил проведение ICO (бирж криптовалют) и даже участие в них. Впрочем, это связано только с традиционным консерватизмом регуляторов. Чего, правда, новый рынок криптовалют, основанный на децентрализации, не приемлет в принципе. Но тема создания особой криптовалюты БРИКС обсуждалась на саммите в Сямэне. Как и тема создания фонда облигаций уже в национальных валютах без привязки к доллару. Таким образом страны БРИКС вносят вклад в обеспечение собственной экономической безопасности и децентрализации "однополярного" мира.
Кстати, в этом году саммит называется БРИКС+5, поскольку для участия во встрече были приглашены главы государств, которые заинтересованы в близком сотрудничестве с БРИКС, а возможно, и присоединятся к нему. Это Таиланд, Таджикистан, Гвинея, Египет и Мексика. Никто не скрывает того, что чрезмерная централизация мировой экономики в одном центре, который зачастую непредсказуем, внушает тревогу.
Президент России накануне выступил с отдельным обращением, в котором показал взгляд России на партнерство БРИКС. А сегодня Владимир Путин еще раз вернулся к вопросам, которые представляют интерес для Москвы. И главный из них тоже касается децентрализации однополярного мира. В частности, речь шла о деятельности Нового банка развития (НБР) БРИКС, созданного в 2014 году, и ускорении получения им кредитного рейтинга, что позволит банку выпускать ценные бумаги на рынки государств "пятерки".
Речь шла и о переходе на кредитование в национальных валютах стран группы. В Евразийском экономическом союзе, например, использование российского рубля в расчетах между странами в 2016 году возросло до 75% по сравнению с 56% в 2010 году, тогда как доля доллара США сократилась с 35% в 2010 году до 19% в 2016 году.
Переход на кредитование в национальных валютах может принести ряд преимуществ. Особенно в случае, если "пятерка" стран БРИКС расширится до уровня БРИКС+5. Например, дедолларизация принесет снижение издержек, связанных с валютной конвертацией из национальных валют в доллары или евро, а также смягчение валютных рисков и дисбалансов, связанных с разницей в валютной деноминации активов и пассивов.
Для евро и доллара дедолларизация означает меньшую зависимость стран БРИКС от этих валют и вероятное снижение их доли в национальных резервах. При этом у стран БРИКС будут появляться новые резервные валюты. Владимир Путин рассказал коллегам по БРИКС, что по линии НБР подготовлен целый ряд крупных инвестиционных проектов.
И три из них скоро будут реализованы в России. Это совершенствование судебной системы, строительство автодороги в Башкирии под Уфой, а также модернизация объектов водного хозяйства в бассейне Волги. Для реализации инфраструктурных проектов, по мнению Москвы, очень важно создание при банке БРИКС фонда технического содействия по подготовке проектов. К примеру, "Шелкового пути", в котором России отводится ключевая роль.
Россия по сути — ключевой участник БРИКС, поскольку проявляет наибольшую инициативу и мотивацию. И, кстати, сегодня на саммите Владимир Путин объявил о росте экономики страны более чем на 2%. Хотя положительный баланс все же не такой, как в Индии и Китае, но Россия, несмотря на экономические санкции, добилась и рекордного снижения инфляции на 3,5%.
Саммит БРИКС становится маяком для развивающихся экономик в условиях современного мира. Партнерство на основе модного слова "блокчейн" становится реальной альтернативой однополярному и долларизированному миру. Это позволяет избежать как экономической зависимости от более развитых стран, так и политической. В формате БРИКС будущее мира определяют не одна-две страны, а совместная политика разных центров сил. В этой системе Россия становится ключевым мостом между европейскими и азиатскими рынками.