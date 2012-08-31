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На торги выставят самую дорогую Ferrari 812 Superfast без мотора и салона

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На торги выставят самую дорогую Ferrari 812 Superfast без мотора и салона
В сентябре текущего года аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги макет суперкара Ferrari 812 Superfast, выполненный в масштабе 1:2. Это просто каркас без мотора, салона и шасси, сделанный из карбона и “других экспериментальных материалов”, однако стоит он даже дороже настоящего 812 Superfast, – пишет “Мотор”.

Макет длиной около 2,3 метра был собран вручную инженерами Ferrari для гидродинамического моделирования и испытаний элементов кузова в аэродинамической трубе. На некоторых элементах макета даже остались пометки, сделанные во время работы над прототипом. Масса – 200 килограммов.

За макет планируется выручить от 280 до 320 тысяч евро. Настоящий суперкар Ferrari 812 Superfast стоит около 270 тысяч евро.

Модель 812 Superfast дебютировала в феврале этого года. Купе оснащается 800-сильным 12-цилиндровым атмосферником объемом 6,5 литра и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

“Сотню” суперкар набирает за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

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