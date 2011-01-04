Billionearnclub - billionearnclub.com

Я не админ!
Старт проекта 21.08.2017
Легенда:
Billionearn Club - международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Великобритании. Штаб-квартира расположена в Лондоне, а деятельность выходит далеко за границы Англии. Тысячи людей сообщают нам о своих успехах, которые стали возможны благодаря их сотрудничеству с Billionearn Club, и для нас это важно. Потому что наряду с нашей финансовой деятельностью, есть наша социальная ответственность перед людьми, и мы стараемся развиваться и в этом направлении тоже. Оба вида деятельности становится возможным охватить благодаря развитию высокодоходных и перспективных направлений бизнеса. Сейчас это - фондовая биржа, Forex, криптовалюта, инвестирование в развитие промышленности развивающихся стран.
Тарифные планы:
2% ежедневно на 30 дней, прибыль 60%, вклад от 100 RUB
3% ежедневно на 30 дней, прибыль 90%, вклад от 1100 RUB
4% ежедневно на 30 дней, прибыль 120%, вклад от 10100 RUB
5% ежедневно на 30 дней, прибыль 150%, вклад от 50100 RUB
6% ежедневно на 30 дней, прибыль 180%, вклад от 100100 RUB
депозит в конце срока
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50% - 2.5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://billionearnclub.com/?ref=famousnik
Мой вклад: 1100 RUB
добавлено через 2 минуты
Дата операции: 01 Сен 2017 22:04
ID операции: 395409474
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 32.68 p
Комментарий: Выплата с проекта Billionearn Club для famousnik
добавлено через 3 минуты
Дата операции: 02 Сен 2017 22:51
ID операции: 395802017
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 32.68 p
Комментарий: Выплата с проекта Billionearn Club для famousnik
добавлено через 5 минут
Дата операции: 04 Сен 2017 16:01
ID операции: 396438818
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 65.37 p
Комментарий: Выплата с проекта Billionearn Club для famousnik