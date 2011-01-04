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Billionearnclub - billionearnclub.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:24
#1
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Днепродзержинск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 153
Благодарностей: 36
УГ: 1
КП: 0.000
Billionearnclub - billionearnclub.com
Я не админ!
Старт проекта 21.08.2017



Легенда:
Billionearn Club - международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Великобритании. Штаб-квартира расположена в Лондоне, а деятельность выходит далеко за границы Англии. Тысячи людей сообщают нам о своих успехах, которые стали возможны благодаря их сотрудничеству с Billionearn Club, и для нас это важно. Потому что наряду с нашей финансовой деятельностью, есть наша социальная ответственность перед людьми, и мы стараемся развиваться и в этом направлении тоже. Оба вида деятельности становится возможным охватить благодаря развитию высокодоходных и перспективных направлений бизнеса. Сейчас это - фондовая биржа, Forex, криптовалюта, инвестирование в развитие промышленности развивающихся стран.

Тарифные планы:


2% ежедневно на 30 дней, прибыль 60%, вклад от 100 RUB
3% ежедневно на 30 дней, прибыль 90%, вклад от 1100 RUB
4% ежедневно на 30 дней, прибыль 120%, вклад от 10100 RUB
5% ежедневно на 30 дней, прибыль 150%, вклад от 50100 RUB
6% ежедневно на 30 дней, прибыль 180%, вклад от 100100 RUB
депозит в конце срока

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50% - 2.5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://billionearnclub.com/?ref=famousnik
Мой вклад: 1100 RUB


добавлено через 2 минуты
Дата операции: 01 Сен 2017 22:04
ID операции: 395409474
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 32.68 p
Комментарий: Выплата с проекта Billionearn Club для famousnik

добавлено через 3 минуты
Дата операции: 02 Сен 2017 22:51
ID операции: 395802017
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 32.68 p
Комментарий: Выплата с проекта Billionearn Club для famousnik

добавлено через 5 минут
Дата операции: 04 Сен 2017 16:01
ID операции: 396438818
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 65.37 p
Комментарий: Выплата с проекта Billionearn Club для famousnik
__________________
Мой канал: Famousnik
Последний раз редактировалось famousnik; Сегодня в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
famousnik на форуме  
Старый Сегодня, 19:47
#2
Топ Мастер
 
Имя: HyipHunter
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 15,481
Благодарностей: 9,563
УГ: 31
КП: 0.235
подарки
Re: Billionearnclub - billionearnclub.com
бабка, от нормального проекта
отзывы особенно доставляют
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allegroman вне форума  
Старый Сегодня, 19:54
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 550
Благодарностей: 139
УГ: 1
КП: 0.000
По вхиосу домен регнут на этот тел. и этого чела: +880.1913949283 Sergey Frolov


На этого же "чела " регнуто несколько скамонувших шлачков .
В частности этот, ну и в гугле кому интересно можно найти.
Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 20:14
#4
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,118
Благодарностей: 4,669
УГ: 4
КП: 0.022
Re: Billionearnclub - billionearnclub.com
да прям билионерами станем
__________________
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HDS вне форума  
Старый Сегодня, 20:20
#5
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Днепродзержинск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 153
Благодарностей: 36
УГ: 1
КП: 0.000
Автор темы Re: Billionearnclub - billionearnclub.com
Главное что платит)
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Мой канал: Famousnik
famousnik на форуме  
Старый Сегодня, 20:38
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 404
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.12.2014
Сообщений: 2,379
Благодарностей: 700
УГ: 2
КП: 0.276
Re: Billionearnclub - billionearnclub.com
Так то средник, чуть-чуть до фаста не дотянул)
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Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек | Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
prada99 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
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