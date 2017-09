inik1080 Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 6,612 Благодарностей: 1,332 УГ: 10 КП: 0.144 подарки

Mercedes-Benz входит на европейский рынок райдшеринга с инвестициями в $50 млн.

Сегодня Mercedes-Benz объявил о создании совместного предприятия с американской компанией Via, которая представит новый сервис совместных поездок в Европе, дебютирующий в Лондоне в конце этого года.



Немецкий автопроизводитель инвестирует 50 миллионов долларов в Via, который предлагает услуги карпулинга (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) в нескольких городах США. Кроме того, Mercedes Mobility станет стратегическим инвестором (сумма инвестиций не раскрывается).



Via разработала сервис совместных поездок, который предлагает недорогие услуги карпулинга, которые также сочетаются с системами общественного транспорта. Идея заключается в том, чтобы позволить пассажиру выбрать самый быстрый, наиболее дешевый маршрут, который может сочетать в себе карпулинг и местный общественный транспорт.



"Совместное использование поездок предлагает множество новых способов сделать городской транспорт эффективным, ориентированным на потребности и качественным, особенно когда речь идет об использовании просторных, безопасных и удобных фургонов", - сказал Фолькер Морнинвег, сотрудник Mercedes-Benz. "Via - один из самых успешных поставщиков услуг в растущем секторе совместных поездок, в то время как Mercedes-Benz Vans имеет идеальные транспортные средства для этой работы, которые постоянно оптимизируются. Расширяя наше сотрудничество с Via, мы делаем следующий логический шаг в контексте нашей стратегии на будущее и расширяем спектр наших новых мобильных услуг".



Ранее Via привлекла более 100 миллионов долларов венчурного финансирования. Компания была основана двумя израильскими предпринимателями и теперь базируется в Нью-Йорке.



Уникальность



Перевод специально для форума MMGP.ru Сегодня Mercedes-Benz объявил о создании совместного предприятия с американской компанией Via, которая представит новый сервис совместных поездок в Европе, дебютирующий в Лондоне в конце этого года.Немецкий автопроизводитель инвестирует 50 миллионов долларов в Via, который предлагает услуги карпулинга (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) в нескольких городах США. Кроме того, Mercedes Mobility станет стратегическим инвестором (сумма инвестиций не раскрывается).Via разработала сервис совместных поездок, который предлагает недорогие услуги карпулинга, которые также сочетаются с системами общественного транспорта. Идея заключается в том, чтобы позволить пассажиру выбрать самый быстрый, наиболее дешевый маршрут, который может сочетать в себе карпулинг и местный общественный транспорт."Совместное использование поездок предлагает множество новых способов сделать городской транспорт эффективным, ориентированным на потребности и качественным, особенно когда речь идет об использовании просторных, безопасных и удобных фургонов", - сказал Фолькер Морнинвег, сотрудник Mercedes-Benz. "Via - один из самых успешных поставщиков услуг в растущем секторе совместных поездок, в то время как Mercedes-Benz Vans имеет идеальные транспортные средства для этой работы, которые постоянно оптимизируются. Расширяя наше сотрудничество с Via, мы делаем следующий логический шаг в контексте нашей стратегии на будущее и расширяем спектр наших новых мобильных услуг".Ранее Via привлекла более 100 миллионов долларов венчурного финансирования. Компания была основана двумя израильскими предпринимателями и теперь базируется в Нью-Йорке.

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты

Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года

Cтатьи для вас и $ для авторов

Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс __________________ Последний раз редактировалось inik1080; Сегодня в 18:24 .