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Mercedes-Benz входит на европейский рынок райдшеринга с инвестициями в $50 млн.

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Mercedes-Benz входит на европейский рынок райдшеринга с инвестициями в $50 млн.

Сегодня Mercedes-Benz объявил о создании совместного предприятия с американской компанией Via, которая представит новый сервис совместных поездок в Европе, дебютирующий в Лондоне в конце этого года.

Немецкий автопроизводитель инвестирует 50 миллионов долларов в Via, который предлагает услуги карпулинга (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) в нескольких городах США. Кроме того, Mercedes Mobility станет стратегическим инвестором (сумма инвестиций не раскрывается).

Via разработала сервис совместных поездок, который предлагает недорогие услуги карпулинга, которые также сочетаются с системами общественного транспорта. Идея заключается в том, чтобы позволить пассажиру выбрать самый быстрый, наиболее дешевый маршрут, который может сочетать в себе карпулинг и местный общественный транспорт.

"Совместное использование поездок предлагает множество новых способов сделать городской транспорт эффективным, ориентированным на потребности и качественным, особенно когда речь идет об использовании просторных, безопасных и удобных фургонов", - сказал Фолькер Морнинвег, сотрудник Mercedes-Benz. "Via - один из самых успешных поставщиков услуг в растущем секторе совместных поездок, в то время как Mercedes-Benz Vans имеет идеальные транспортные средства для этой работы, которые постоянно оптимизируются. Расширяя наше сотрудничество с Via, мы делаем следующий логический шаг в контексте нашей стратегии на будущее и расширяем спектр наших новых мобильных услуг".

Ранее Via привлекла более 100 миллионов долларов венчурного финансирования. Компания была основана двумя израильскими предпринимателями и теперь базируется в Нью-Йорке.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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