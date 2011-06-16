Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,788 Благодарностей: 688 УГ: 24 КП: 0.149 подарки

Инвесторы, забудьте про доллары



Крупнейший в мире импортёр нефти - Китай готовится запустить через Шанхайскую фондовую биржу торги по нефти в обмен на юани. Как говорят анонимные источники, первые контракты нефти, номинированные в юанях, будут реализованы к концу текущего года. И это очень важное событие в мире инвестиций.



На данный момент, вся биржевая торговля нефтью и нефтяными деривативами проходит на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все три торговые площадки являются структурными подразделениями такой организации, как CME group. Так же существует биржа ICE, торгующая нефтяными контрактами. Но, так же как и CME group, она принадлежит тем же заинтересованным капиталам. И эти собственники, по сути, и являются главными манипуляторами цен на "чёрное золото". Если они желают, нефть продаётся по 120 долларов за баррель, если им нужно, она падает до 35 долларов за бочку. И если вдруг какая-то страна намеревается запустить национальную биржу по торговле нефтью, то происходит с ней то, что произошло в своё время с Ираном. Поэтому после Ирана ни у одной страны мира не появлялось желание запустить торговлю нефтяными фьючерсами за национальную валюту. Ведь пример Ирана ещё слишком свеж в памяти. В 2005 году прозвучал план о торговле нефти за национальную валюту Исламской Республики, и уже через несколько недель после утверждения этого плана, Иран попал под широкие экономические санкции, которые были согласованы ООН. Такие вот совпадения.



Именно по этой причине, озвученный план торговли нефтяными контрактами за юань - это важнейшая новость в мире финансов. Но это не все основные подвижки в мире инвестиций. Ведь Китай уже запустил торговлю золотыми контрактами, в обмен на юани, с 2016 года в Шанхае, и с 2017 года в Гонконге. И после запуска нефтяных фьючерсов, стартует два важных события, а именно:



1. Теперь можно не имея доллары, а имея юани покупать нефть всему миру.

2. Те нефтедобывающие страны, или компании, которые продают свою нефть за юани, могу обменять китайскую валюту на золотые контракты, на китайских же фондовых биржах.



Такую схему защиты валютной выручки предоставляла только одна страна - США. Но теперь у ведущей экономики мира появится конкурент в лице Китая. Но у КНР будет одно немаловажное преимущество. Дело в том, что на Западе купить физическое золото невозможно, только контракты. А на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах торгуют именно физическим золотом. Именно для того чтобы создать ликвидный рынок золота, китайские власти покупали в таких огромных объёмах драгоценные металлы, все последние годы.







Одним словом, впервые с 1971 года в мире появится резервная валюта, которая будет обеспечена физическим золотом. Юань не будет привязан к золоту, как это было с долларом США, но обеспечение золотым стандартом всё же появится. Так как любой торговый партнёр Китая сможет по той, или иной цене обменять юани на золото. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.



Мир теперь не станет прежним. Многие государства, особенно экспортёры нефти, переведут свои золотовалютные резервы в юани. И такими странами точно станут Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран уже сделал это. Саудовская Аравия так же будет вынуждена перейти в новую систему отношений, если не желает лишиться рынков Китая.



Теперь инвесторам можно забыть не только о долларах, но и вообще о США. Так как Штаты на экспорт имеют только один товар - свою национальную валюту. Это не говорит о том, что доллар исчезнет совсем, но он потеряет свои позиции, подешевев, как минимум, на четверть. А это значит, что цены в США на промышленные товары вырастут, как минимум на 25 процентов. И население страны вряд ли будет от этого в восторге.



США не потеряет возможность печатать доллары. Но они прекратят это делать. В принципе они уже прекратили это делать. Потеряют ли США возможность наращивать свой долг? Нет, не потеряют. Но основными покупателями долговых обязательств станут только налоговые резиденты и ФРС. Иностранным инвесторам долговые обязательства США станут не интересны.



Китай на наших глазах заколачивает последний гвоздь в крышку гроба однополярного мира. США вынуждены уступить новому экономическому лидеру - Китаю.



Специально для mmgp.ru Крупнейший в мире импортёр нефти - Китай готовится запустить через Шанхайскую фондовую биржу торги по нефти в обмен на юани. Как говорят анонимные источники, первые контракты нефти, номинированные в юанях, будут реализованы к концу текущего года. И это очень важное событие в мире инвестиций.На данный момент, вся биржевая торговля нефтью и нефтяными деривативами проходит на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все три торговые площадки являются структурными подразделениями такой организации, как CME group. Так же существует биржа ICE, торгующая нефтяными контрактами. Но, так же как и CME group, она принадлежит тем же заинтересованным капиталам. И эти собственники, по сути, и являются главными манипуляторами цен на "чёрное золото". Если они желают, нефть продаётся по 120 долларов за баррель, если им нужно, она падает до 35 долларов за бочку. И если вдруг какая-то страна намеревается запустить национальную биржу по торговле нефтью, то происходит с ней то, что произошло в своё время с Ираном. Поэтому после Ирана ни у одной страны мира не появлялось желание запустить торговлю нефтяными фьючерсами за национальную валюту. Ведь пример Ирана ещё слишком свеж в памяти. В 2005 году прозвучал план о торговле нефти за национальную валюту Исламской Республики, и уже через несколько недель после утверждения этого плана, Иран попал под широкие экономические санкции, которые были согласованы ООН. Такие вот совпадения.Именно по этой причине, озвученный план торговли нефтяными контрактами за юань - это важнейшая новость в мире финансов. Но это не все основные подвижки в мире инвестиций. Ведь Китай уже запустил торговлю золотыми контрактами, в обмен на юани, с 2016 года в Шанхае, и с 2017 года в Гонконге. И после запуска нефтяных фьючерсов, стартует два важных события, а именно:1. Теперь можно не имея доллары, а имея юани покупать нефть всему миру.2. Те нефтедобывающие страны, или компании, которые продают свою нефть за юани, могу обменять китайскую валюту на золотые контракты, на китайских же фондовых биржах.Такую схему защиты валютной выручки предоставляла только одна страна - США. Но теперь у ведущей экономики мира появится конкурент в лице Китая. Но у КНР будет одно немаловажное преимущество. Дело в том, что на Западе купить физическое золото невозможно, только контракты. А на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах торгуют именно физическим золотом. Именно для того чтобы создать ликвидный рынок золота, китайские власти покупали в таких огромных объёмах драгоценные металлы, все последние годы.Одним словом, впервые с 1971 года в мире появится резервная валюта, которая будет обеспечена физическим золотом. Юань не будет привязан к золоту, как это было с долларом США, но обеспечение золотым стандартом всё же появится. Так как любой торговый партнёр Китая сможет по той, или иной цене обменять юани на золото. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.Мир теперь не станет прежним. Многие государства, особенно экспортёры нефти, переведут свои золотовалютные резервы в юани. И такими странами точно станут Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран уже сделал это. Саудовская Аравия так же будет вынуждена перейти в новую систему отношений, если не желает лишиться рынков Китая.Теперь инвесторам можно забыть не только о долларах, но и вообще о США. Так как Штаты на экспорт имеют только один товар - свою национальную валюту. Это не говорит о том, что доллар исчезнет совсем, но он потеряет свои позиции, подешевев, как минимум, на четверть. А это значит, что цены в США на промышленные товары вырастут, как минимум на 25 процентов. И население страны вряд ли будет от этого в восторге.США не потеряет возможность печатать доллары. Но они прекратят это делать. В принципе они уже прекратили это делать. Потеряют ли США возможность наращивать свой долг? Нет, не потеряют. Но основными покупателями долговых обязательств станут только налоговые резиденты и ФРС. Иностранным инвесторам долговые обязательства США станут не интересны.Китай на наших глазах заколачивает последний гвоздь в крышку гроба однополярного мира. США вынуждены уступить новому экономическому лидеру - Китаю.

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