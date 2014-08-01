Во что выгоднее инвестировать - в фермы или в криптовалюты ? Очень нужны советы

Вот вы о больших деньгах а я на примере малых отвечу.
Вот купить 3 1060 6gb - минимум 60т.р. риски - сгорят, майнинг сядет, надо обслуживать. Отобьются через 8 месяцев и надо продавать. Ну всё как у вас только сумма меньше.
Продавать за 60 не прокатит, а вот за 40, ну по 15 может быть, а может по 13. Итого мы имеем 13*3=39-60=11т.р. рисков.
Зачем ждать, обслуживать и майнить когда эти 11т.р можно залить на криптопортфель?
Идея простая - вместо того чтобы мирится с "убытками" их лучше превратить в активы.
А насчёт майнить хлам в ожидании чуда - нет. Майнить надо самое прибыльное а на вырученные деньги покупать немного хлама, половину стабильных и часть перспективных.
Инвестирование...
P.s. я вообще молчу уже что видяха хрен достанешь и что билеты на майнинговый криптопоезд уже перекуплены. А вот купить акции этого поезда - в любой момент