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Во что выгоднее инвестировать - в фермы или в криптовалюты ? Очень нужны советы

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Старый Сегодня, 16:18
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Во что выгоднее инвестировать - в фермы или в криптовалюты ? Очень нужны советы
Форумчане, интересует ваше мнение, во что выгоднее инвестировать - в фермы или в криптовалюты ? Речь идет о значимых суммах

Вариант 1 - фермы :

1. Растет сложность майнинга - прибыль падает с карты, но и растет цена монеток . Условно нейтрализуем одно другим. Итого точно через год вернем деньги и получим в остатке 60% т.е остаточная стоимость видях, но ето и не есть деньги. Итого вернули деньги и получили + 60% капитала в виде видях за год , и продать их возможно будет тяжело - непонятно что будет через год. Итого не самый лучший вариант

(Так- же как вариант можно майнить новую дешевую валюту и надеятся на памп, но она может не взлететь . Так же можно ее купить на эти же деньги в п 2., для упрощения вариант с дешевой валютой в п 1. и п 2.не учитываем)


2. Купили ПОРТВФЕЛЬ монеток разных топовых, допустим так :

25% Bitcoin
20% Ethereum
15% Litecoin
10% Ethereum Classic
10% Monero
10% Zcash
10% Dash

Итого через год думаю в два раза вырастет в среднем стоимость портфеля (что-то упадет, что-то вырастет), ну даже пусть вырастет стоимость портфеля в полтора раза, и имеем 100% капитала + 50% удорожания в виде монет - что есть деньги.

а) Так же есть шанс что вырастут не в +50% а + 100%

б) Так же надо понимать что иметь инвестиции во всем периоде в виде денег лучше т.как они ликвидны , чем в виде видеокарт

Понятно я не учитываю форсмажеры (но если они будут то будут и в п1. и в п2.) и все ньюансы, но если кратко , то как вы думаете, как лучше ? Думаю монетки. Для себя решил инвестировать ~15 % в фермы остальные ~85% в ~вышенаписанный портфель криптовалют.

Каковы ваши соображения ? Премного благодарен
DenysVS вне форума  
Старый Сегодня, 17:16
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 15.06.2017
Сообщений: 78
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.038
Re: Во что выгоднее инвестировать - в фермы или в криптовалюты ? Очень нужны советы
Вот вы о больших деньгах а я на примере малых отвечу.
Вот купить 3 1060 6gb - минимум 60т.р. риски - сгорят, майнинг сядет, надо обслуживать. Отобьются через 8 месяцев и надо продавать. Ну всё как у вас только сумма меньше.
Продавать за 60 не прокатит, а вот за 40, ну по 15 может быть, а может по 13. Итого мы имеем 13*3=39-60=11т.р. рисков.
Зачем ждать, обслуживать и майнить когда эти 11т.р можно залить на криптопортфель?

Идея простая - вместо того чтобы мирится с "убытками" их лучше превратить в активы.

А насчёт майнить хлам в ожидании чуда - нет. Майнить надо самое прибыльное а на вырученные деньги покупать немного хлама, половину стабильных и часть перспективных.
Инвестирование...

P.s. я вообще молчу уже что видяха хрен достанешь и что билеты на майнинговый криптопоезд уже перекуплены. А вот купить акции этого поезда - в любой момент
Последний раз редактировалось iqubik; Сегодня в 17:22.
iqubik на форуме  
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