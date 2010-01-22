Ratatara Инвестирую в ICE FX



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 10,464 Благодарностей: 7,855 УГ: 61 Записей в FX-блоге: 2253 Подписок: 15 КП: 0.254 подарки награды

Личные финансы. Осень золотая. Что не стоит покупать в сентябре-ноябре Какие товары традиционно дорожают осенью.



Осень — пожалуй, самое дорогое время года: сезон дешёвых фруктов и овощей подходит к концу, а в магазинах одежды распроданы остатки летних вещей. Какие товары и услуги обычно дорожают осенью и покупку чего по возможности лучше отложить на несколько месяцев, рассказывает АиФ.ru.



В каких сетевых магазинах выгоднее покупать еду?



Продукты



Летом из-за сезона урожая традиционно снижаются цены на овощи, фрукты, ягоды. Однако после окончания плодоовощного сезона ценники на помидоры, огурцы и яблоки неминуемо поползут вверх: отечественные продукты заменят импортные, в стоимость которых включены ввозные пошлины и логистика.



По словам эксперта потребительского рынка Ольги Хохловой, к концу года помидоры и огурцы могут подорожать на 200%, апельсины, груши и яблоки — на 20-30%. В целом овощная группа не должна прибавить в цене более 10%, считает она. «Среди претендентов на рост находятся куриные яйца (около 15%). Если проследить динамику за последние пять лет, то в период с августа по январь происходит их традиционное подорожание, то же самое касается сливочного масла, которое может вырасти в цене в пределах 13%. Оливковое масло может подорожать на 10-12% из-за сокращения импорта», — поделилась Хохлова с АиФ.ru.



В свою очередь, аналитик Global FX Сергей Костенко указывает, что осенью может подорожать рис: «Под влиянием погодных условий оказался урожай риса, который, скорее всего, подорожает. Дожди чрезмерно заливали посевы на юге России этой хоть и влаголюбивой, но не готовой к долгосрочным погружениям в воду культуры».



Также осенью на волне подорожания молока, по оценке Костенко, могут подняться в цене творог и сыр.



Мебель



Большинство ремонтов в нашей стране приходится на лето: в июне-августе звуки перфораторов, отбойных молотков и дрелей слышны чуть ли не из каждого подъезда. Осенью они умолкают, и хозяева обновлённых квартир отправляются в магазины мебели, где их часто ждут неприятные сюрпризы: два месяца назад, допустим, кровать стоила 15 тысяч рублей, а сейчас — 25 тысяч. Осень — сезон для мебельщиков, и на волне законченных ремонтов они не упустят возможность заработать. Перестанут расти цены на кухонные гарнитуры, шкафы-купе и диваны ближе к концу года.



Техника



Сезон для продавцов бытовой техники, как и для коллег-мебельщиков, начинается осенью, когда граждане отправляются в магазины за стиральными машинами, холодильниками, обогревателями или телевизорами в отремонтированные квартиры. Высокими ценники на технику для дома продержатся до Нового года, потом эти товары всё чаще будут принимать участие в распродажах.



Одежда



Уже в сентябре распродажи летних вещей во многих магазинах закончены, и на смену шортам и босоножкам приходят пуховики и сапоги. Шубы, куртки, свитера, пальто, утеплённая обувь — всё это будет на пике цен как минимум до Нового года, после чего на вещах из осенне-зимних коллекций начнут появляться этикетки с надписью «sale».



Абонементы в спортзал



Вместе с летним теплом заканчиваются возможности заниматься спортом на свежем воздухе (этим летом в Москве, например, можно было совершенно бесплатно заниматься с профессиональными инструкторами йогой, гимнастикой и т. д.). Теперь спортзалам, бассейнам, школам танцев, фитнес-клубам не придётся конкурировать с хорошей погодой, а это означает подорожание абонементов. По словам фитнес-тренера Елены Эльдаровой, не стоит ждать, что абонементы подешевеют раньше декабря.



Автомобили



Ещё на осень (и весну) приходится пик спроса на машины. Как рассказала АиФ.ru консультант по продаже японских автомобилей Наталья Бородина, сэкономить как минимум 3% от стоимости машины можно, дождавшись января-февраля, когда дилеры начнут распродавать прошлогодние автомобили.



источник Осень — пожалуй, самое дорогое время года: сезон дешёвых фруктов и овощей подходит к концу, а в магазинах одежды распроданы остатки летних вещей. Какие товары и услуги обычно дорожают осенью и покупку чего по возможности лучше отложить на несколько месяцев, рассказывает АиФ.ru.Летом из-за сезона урожая традиционно снижаются цены на овощи, фрукты, ягоды. Однако после окончания плодоовощного сезона ценники на помидоры, огурцы и яблоки неминуемо поползут вверх: отечественные продукты заменят импортные, в стоимость которых включены ввозные пошлины и логистика.По словам эксперта потребительского рынка Ольги Хохловой, к концу года помидоры и огурцы могут подорожать на 200%, апельсины, груши и яблоки — на 20-30%. В целом овощная группа не должна прибавить в цене более 10%, считает она. «Среди претендентов на рост находятся куриные яйца (около 15%). Если проследить динамику за последние пять лет, то в период с августа по январь происходит их традиционное подорожание, то же самое касается сливочного масла, которое может вырасти в цене в пределах 13%. Оливковое масло может подорожать на 10-12% из-за сокращения импорта», — поделилась Хохлова с АиФ.ru.В свою очередь, аналитик Global FX Сергей Костенко указывает, что осенью может подорожать рис: «Под влиянием погодных условий оказался урожай риса, который, скорее всего, подорожает. Дожди чрезмерно заливали посевы на юге России этой хоть и влаголюбивой, но не готовой к долгосрочным погружениям в воду культуры».Также осенью на волне подорожания молока, по оценке Костенко, могут подняться в цене творог и сыр.Большинство ремонтов в нашей стране приходится на лето: в июне-августе звуки перфораторов, отбойных молотков и дрелей слышны чуть ли не из каждого подъезда. Осенью они умолкают, и хозяева обновлённых квартир отправляются в магазины мебели, где их часто ждут неприятные сюрпризы: два месяца назад, допустим, кровать стоила 15 тысяч рублей, а сейчас — 25 тысяч. Осень — сезон для мебельщиков, и на волне законченных ремонтов они не упустят возможность заработать. Перестанут расти цены на кухонные гарнитуры, шкафы-купе и диваны ближе к концу года.Сезон для продавцов бытовой техники, как и для коллег-мебельщиков, начинается осенью, когда граждане отправляются в магазины за стиральными машинами, холодильниками, обогревателями или телевизорами в отремонтированные квартиры. Высокими ценники на технику для дома продержатся до Нового года, потом эти товары всё чаще будут принимать участие в распродажах.Уже в сентябре распродажи летних вещей во многих магазинах закончены, и на смену шортам и босоножкам приходят пуховики и сапоги. Шубы, куртки, свитера, пальто, утеплённая обувь — всё это будет на пике цен как минимум до Нового года, после чего на вещах из осенне-зимних коллекций начнут появляться этикетки с надписью «sale».Вместе с летним теплом заканчиваются возможности заниматься спортом на свежем воздухе (этим летом в Москве, например, можно было совершенно бесплатно заниматься с профессиональными инструкторами йогой, гимнастикой и т. д.). Теперь спортзалам, бассейнам, школам танцев, фитнес-клубам не придётся конкурировать с хорошей погодой, а это означает подорожание абонементов. По словам фитнес-тренера Елены Эльдаровой, не стоит ждать, что абонементы подешевеют раньше декабря.Ещё на осень (и весну) приходится пик спроса на машины. Как рассказала АиФ.ru консультант по продаже японских автомобилей Наталья Бородина, сэкономить как минимум 3% от стоимости машины можно, дождавшись января-февраля, когда дилеры начнут распродавать прошлогодние автомобили.

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