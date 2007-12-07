ICO превратит PrivateFX, по сути, в банковский Форекс

Цитата: «Сейчас проводится расследование по ряду бывших партнеров компании, также и информационных».



Цитата: «От лица PrivateFX позвольте мне принести извинения за технические неполадки с операциями по клиентским средствам и доставленные в связи с этим неудобства. Были проведены масштабные работы по их устранению, это заняло чуть больше времени, чем мы ожидали. Я уже дал указание техническому отделу проработать вопрос по недопущению такого впредь. Также заявляю, что, если клиент PrivateFX не по своей вине в течение этой торговой сессии не имел возможности вести самостоятельную торговлю или инвестировать в наши индексы и ПАММ счета, это не будет учитываться при оценке его клиентской активности, которую мы запустили раньше по всей клиентской базе».



Касаемо токенов. Все наши клиенты уже знают, что мы как компания находимся на технической стадии подготовки к ICO, которое намечено на этот год. В случае с PrivateFX это не просто способ привлечения внешних инвестиций в наши продукты, это внедрение новой технологической вехи в Форекс вообще.



После реализации этого любой наш клиент при желании получит возможность торговать или инвестировать, не внося денег на счета компании. Достаточно будет открыть личный счет в определенном банке на свое имя и держать там гарантийную сумму для осуществления торговых или инвестиционных операций у нас. При этом взаимоотношения компания — поставщик ликвидности — клиент — управляющий (последний, если это инвестирование) будут регулироваться с помощью смарт-контрактов с открытым кодом. По сути это банковский Форекс, и плюс технология блокчейн, — это то, что снимет любые вопросы по гарантиям выполнения взаимных обязательств», заявил недавно управляющий форекс-брокера PrivateFX.



Что такое «токены» в вашем случае?



Цитата: «Хотел бы прояснить: криптомонеты это те же деньги и их можно будет конвертировать в фиатные деньги. Компания не прекращала предоставлять свои услуги после покупки новыми акционерами, и не прекратит этого делать в дальнейшем. Выплаты средств осуществляются и продолжат осуществляться дальше. Имеются задержки и блокировки по ряду кабинетов, но этому есть причины. В том случае, если клиент не захочет или не сможет открыть счет в банке, с которым мы будем вести работу, такому клиенту будет предложено иное решение, в том числе возможность продать уже начисленные ему токены. Торговая или инвестиционная активность влияет самым непосредственным образом на то, по какой формуле будут конвертированы средства клиента в токены при их выпуске. Формула там довольно сложная. Если в двух словах, чем активнее клиент, тем больше токенов за каждый доллар он получит при ICO. Формула, как и остальные условия перехода, еще разрабатывается. Я намерен в ближайшее время подключить к вопросу наблюдательный совет. Думаю, члены наблюдательного совета обеспечат учет мнения клиентов PrivateFX при утверждении этой формулы и других условий». На какое число планируется начало ICO?



Цитата: «Продажа токенов начнется по готовности документации и токен-шлюзов на сайте. На данный момент все находится в активной в разработке. Потому о конкретной дате говорить преждевременно. Установленный акционерами дедлайн для проведения всех мероприятий — декабрь 2017 года».

Цитата: «Согласно внутренней отчетности финансового отдела я вижу, что идут выплаты в основном согласно регламента, более того, они наращиваются, учитывая то, что в последнее время начали больше выводить с ростом прибыли и торговой активности наших управляющих. Есть клиенты, кому заблокирован доступ в личный кабинет. Есть клиенты, которые подали чарджбэки. Есть ряд кабинетов, которые в стоп-листе в связи с расследованием, которое начато и проводится сейчас по ряду бывших партнеров компании — там и бывшие просто партнеры, и также информационные партнеры. Так как расследование ведет уже не наш отдел антифрода, а соответствующие органы, мы имеем четкое предписание не проводить никаких действий по кабинетам определенных лиц, при чем как упомянутых бывших партнеров, так и тех, кто с ними связан по линии партнерских ссылок, пересечений реквизитов, переводов между кабинетами.



Как только все завершат — проблема будет снята. Также для клиентов будет предложено решение, которое позволит ускоренным темпом получать выплаты, как я и обещал. Мы готовили его на эту неделю, но кое-что еще требует доработки и согласования по линии акционеров; на следующей недели мы это презентуем». Клиенты готовы предоставить Вам любые доказательства, что выплат им нет уже очень давно.



Цитата: «По своему опыту управленца скажу, что в основном забрасывает пачками жалоб любую компанию, которая предоставляет услуги, клиент, который сам где-то нарушил, и чтобы это скрыть распространяет заведомо ложную информацию или подает новые жалобы. Пример — клиент заявляет о нарушении регламента выплат, а при проверке оказывается, что он подал на ин-аут, что автоматом ставит его в конец очереди, или что он является рефералом партнера, по которому открыто расследование по линии антифрода, или что его платежные данные использованы в нескольких кабинетах, или что он пытается вывести прибыль по бинарным опционам, которые я сразу запретил, или что он занимался арбитражем при самостоятельной торговле и так далее». Источник Управляющий Сергей Дворжанский:Сергей Дворжанский, управляющий партнер группы компаний PrivateFX, ставшей преемницей многих бывших клиентов печально известной форекс-пирамиды Forex Trend, продолжает прямую линию общения с клиентами в рамках очередного этапа кардинальной реорганизации. На этот раз, г-н Дворжанский рассказал о предстоящем размещении ICO и о технических неполадках, ставших причиной затруднений при выводе клиентских средств.PrivateFXВ этом свете считаю важным напомнить всем нашим клиентам о том, что мы в PrivateFX запустили инструмент оценки динамики клиентской активности по следующим направлениям — активность в самостоятельной торговле, активность в инвестировании (в ПАММ и индексы), срок пребывания в качестве активного клиента PrivateFX. Все эти, а также некоторые другие факторы будут приниматься в расчет в разрабатываемой сейчас формуле конвертации обязательств клиентов в токены.Касаемо токенов. Все наши клиенты уже знают, что мы как компания находимся на технической стадии подготовки к ICO, которое намечено на этот год. В случае с PrivateFX это не просто способ привлечения внешних инвестиций в наши продукты, это внедрение новой технологической вехи в Форекс вообще.Достаточно будет открыть личный счет в определенном банке на свое имя и держать там гарантийную сумму для осуществления торговых или инвестиционных операций у нас. При этом взаимоотношения компания — поставщик ликвидности — клиент — управляющий (последний, если это инвестирование) будут регулироваться с помощью смарт-контрактов с открытым кодом. По сути это банковский Форекс, и плюс технология блокчейн, — это то, что снимет любые вопросы по гарантиям выполнения взаимных обязательств», заявил недавно управляющий форекс-брокера PrivateFX.

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