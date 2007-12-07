ICO превратит PrivateFX, по сути, в банковский Форекс
Управляющий Сергей Дворжанский:
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«Сейчас проводится расследование по ряду бывших партнеров компании, также и информационных».
Сергей Дворжанский, управляющий партнер группы компаний PrivateFX, ставшей преемницей многих бывших клиентов печально известной форекс-пирамиды Forex Trend, продолжает прямую линию общения с клиентами в рамках очередного этапа кардинальной реорганизации. На этот раз, г-н Дворжанский рассказал о предстоящем размещении ICO и о технических неполадках, ставших причиной затруднений при выводе клиентских средств.
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«От лица PrivateFX позвольте мне принести извинения за технические неполадки с операциями по клиентским средствам и доставленные в связи с этим неудобства. Были проведены масштабные работы по их устранению, это заняло чуть больше времени, чем мы ожидали. Я уже дал указание техническому отделу проработать вопрос по недопущению такого впредь. Также заявляю, что, если клиент PrivateFX не по своей вине в течение этой торговой сессии не имел возможности вести самостоятельную торговлю или инвестировать в наши индексы и ПАММ счета, это не будет учитываться при оценке его клиентской активности, которую мы запустили раньше по всей клиентской базе».
PrivateFXВ этом свете считаю важным напомнить всем нашим клиентам о том, что мы в PrivateFX запустили инструмент оценки динамики клиентской активности по следующим направлениям — активность в самостоятельной торговле, активность в инвестировании (в ПАММ и индексы), срок пребывания в качестве активного клиента PrivateFX. Все эти, а также некоторые другие факторы будут приниматься в расчет в разрабатываемой сейчас формуле конвертации обязательств клиентов в токены.
Касаемо токенов. Все наши клиенты уже знают, что мы как компания находимся на технической стадии подготовки к ICO, которое намечено на этот год. В случае с PrivateFX это не просто способ привлечения внешних инвестиций в наши продукты, это внедрение новой технологической вехи в Форекс вообще.
После реализации этого любой наш клиент при желании получит возможность торговать или инвестировать, не внося денег на счета компании. Достаточно будет открыть личный счет в определенном банке на свое имя и держать там гарантийную сумму для осуществления торговых или инвестиционных операций у нас. При этом взаимоотношения компания — поставщик ликвидности — клиент — управляющий (последний, если это инвестирование) будут регулироваться с помощью смарт-контрактов с открытым кодом. По сути это банковский Форекс, и плюс технология блокчейн, — это то, что снимет любые вопросы по гарантиям выполнения взаимных обязательств», заявил недавно управляющий форекс-брокера PrivateFX.
Что такое «токены» в вашем случае?
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«Хотел бы прояснить: криптомонеты это те же деньги и их можно будет конвертировать в фиатные деньги. Компания не прекращала предоставлять свои услуги после покупки новыми акционерами, и не прекратит этого делать в дальнейшем. Выплаты средств осуществляются и продолжат осуществляться дальше. Имеются задержки и блокировки по ряду кабинетов, но этому есть причины. В том случае, если клиент не захочет или не сможет открыть счет в банке, с которым мы будем вести работу, такому клиенту будет предложено иное решение, в том числе возможность продать уже начисленные ему токены. Торговая или инвестиционная активность влияет самым непосредственным образом на то, по какой формуле будут конвертированы средства клиента в токены при их выпуске. Формула там довольно сложная. Если в двух словах, чем активнее клиент, тем больше токенов за каждый доллар он получит при ICO. Формула, как и остальные условия перехода, еще разрабатывается. Я намерен в ближайшее время подключить к вопросу наблюдательный совет. Думаю, члены наблюдательного совета обеспечат учет мнения клиентов PrivateFX при утверждении этой формулы и других условий».
На какое число планируется начало ICO?
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«Продажа токенов начнется по готовности документации и токен-шлюзов на сайте. На данный момент все находится в активной в разработке. Потому о конкретной дате говорить преждевременно. Установленный акционерами дедлайн для проведения всех мероприятий — декабрь 2017 года».
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«Согласно внутренней отчетности финансового отдела я вижу, что идут выплаты в основном согласно регламента, более того, они наращиваются, учитывая то, что в последнее время начали больше выводить с ростом прибыли и торговой активности наших управляющих. Есть клиенты, кому заблокирован доступ в личный кабинет. Есть клиенты, которые подали чарджбэки. Есть ряд кабинетов, которые в стоп-листе в связи с расследованием, которое начато и проводится сейчас по ряду бывших партнеров компании — там и бывшие просто партнеры, и также информационные партнеры. Так как расследование ведет уже не наш отдел антифрода, а соответствующие органы, мы имеем четкое предписание не проводить никаких действий по кабинетам определенных лиц, при чем как упомянутых бывших партнеров, так и тех, кто с ними связан по линии партнерских ссылок, пересечений реквизитов, переводов между кабинетами.
Как только все завершат — проблема будет снята. Также для клиентов будет предложено решение, которое позволит ускоренным темпом получать выплаты, как я и обещал. Мы готовили его на эту неделю, но кое-что еще требует доработки и согласования по линии акционеров; на следующей недели мы это презентуем».
Клиенты готовы предоставить Вам любые доказательства, что выплат им нет уже очень давно.
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«По своему опыту управленца скажу, что в основном забрасывает пачками жалоб любую компанию, которая предоставляет услуги, клиент, который сам где-то нарушил, и чтобы это скрыть распространяет заведомо ложную информацию или подает новые жалобы. Пример — клиент заявляет о нарушении регламента выплат, а при проверке оказывается, что он подал на ин-аут, что автоматом ставит его в конец очереди, или что он является рефералом партнера, по которому открыто расследование по линии антифрода, или что его платежные данные использованы в нескольких кабинетах, или что он пытается вывести прибыль по бинарным опционам, которые я сразу запретил, или что он занимался арбитражем при самостоятельной торговле и так далее».