Investism LTD - investism.ltd



Дата открытия 4.09.2017



Описание(онлайн-перевод):

Цитата: INVESTISM LTD была основана 1 сентября 2017 года.

Зарегистрированный номер зарегистрированного предприятия INVESTISM LTD - 10942240.

Адрес INVESTISM LTD: 33 Overdale Rd, Бирмингем, Великобритания, B32 2QP.



Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

INVESTISM LTD - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. Инвест-план:

Цитата: 2% ежедневно 7 дней

Минимальный вклад - 20$ | Депозит возвращается в конце срока

> Реферальная комиссия 1%

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> SSL шифрование Comodo

> Выделенный сервер cloudflare.com

> Выплаты 7 дней в неделю



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U14891034. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to INVESTISM LTD User hyipsinfo.. Date: 10:47 04.09.17. Batch: 187193361.

