Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,321 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Investism LTD - investism.ltd

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:44
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 28,043
Благодарностей: 2,272
УГ: 0
КП: 0.172
награды Волшебный горшочек 
Investism LTD - investism.ltd
Я не админ и не владелец проекта.

Дата открытия 4.09.2017

Описание(онлайн-перевод):
Цитата:
INVESTISM LTD была основана 1 сентября 2017 года.
Зарегистрированный номер зарегистрированного предприятия INVESTISM LTD - 10942240.
Адрес INVESTISM LTD: 33 Overdale Rd, Бирмингем, Великобритания, B32 2QP.

Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
INVESTISM LTD - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвест-план:
Цитата:
2% ежедневно 7 дней
Минимальный вклад - 20$ | Депозит возвращается в конце срока
> Принимает Perfect Money
> Реферальная комиссия 1%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование Comodo
> Выделенный сервер cloudflare.com
> Выплаты 7 дней в неделю

Ознакомиться с проектом ==>>


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1136717->U14891034. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to INVESTISM LTD User hyipsinfo.. Date: 10:47 04.09.17. Batch: 187193361.
__________________
>>> HYIPsInfo.com <<< - HYIP монитор - высокий процент возврата рефских!
onliner-76 вне форума  
Старый Сегодня, 14:49
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,549
Благодарностей: 148
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Investism LTD - investism.ltd
Типа чёрный партизан.

добавлено через 2 минуты
Интересненько - жмёшь на зелёную полоску и моники вылупляются
__________________
БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ТОКЕНОВ - тут,
тут, и тут
Последний раз редактировалось Old Seaman; Сегодня в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 15:15
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,620
Благодарностей: 438
УГ: 2306
КП: 0.053
Re: Investism LTD - investism.ltd
Британский герб на месте логотипа. Может это британское казначейство открыло государственный хайп?
__________________
WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Закольцовка
От надёжного админа
ВНИМАНИЕ: страхование Chain Group
WOH вне форума  
Старый Сегодня, 16:13
#4
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 6,303
Благодарностей: 5,108
УГ: 99
КП: 0.000
Re: Investism LTD - investism.ltd
ТС,
ну желательно адрес электронной почты указывать, и если типа gmail, то я мимо. Писать админу нет желания, да и не все отвечают, естественно.
Нормальный парт, главное, чтобы монов не хватал больше, пока конечно.
А я присмотрюсь пару дней.
pilot2014 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Maksim Hramov
Фундаментальный обзор от компании FX-Garant
От Maksim Hramov в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар upline
Cделка по поставке хлопка объединяет блокчейн, смарт-контракты и Интернет вещей
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Прогнозы от Слава Шабайкин
От Слава Шабайкин в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
ВСЕМ ПРИВЕТ
От Леон84 в разделе «Россияне»
Аватар emerald
осторожно! ломают аккаунты!
От emerald в разделе «Общий раздел»
.     
Пользователей
421,321
Тем
487,411
Сообщений
12,118,432

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube