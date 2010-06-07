Investism LTD - investism.ltd

INVESTISM LTD была основана 1 сентября 2017 года.
Зарегистрированный номер зарегистрированного предприятия INVESTISM LTD - 10942240.
Адрес INVESTISM LTD: 33 Overdale Rd, Бирмингем, Великобритания, B32 2QP.
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
INVESTISM LTD - долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвест-план:
Цитата:
2% ежедневно 7 дней
Минимальный вклад - 20$ | Депозит возвращается в конце срока
> Принимает Perfect Money
> Реферальная комиссия 1%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование Comodo
> Выделенный сервер cloudflare.com
> Выплаты 7 дней в неделю
ТС,
ну желательно адрес электронной почты указывать, и если типа gmail, то я мимо. Писать админу нет желания, да и не все отвечают, естественно.
Нормальный парт, главное, чтобы монов не хватал больше, пока конечно.
А я присмотрюсь пару дней.