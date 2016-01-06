Colobit LTD - colobit.biz

Я не админ и админа не знаю. Тема создана для ознакомления.
Старт проекта: 03.09.2017
О компании (гугл-переводчик):
Цитата:
Colobit LTD широко известна и узнаваема не только в узких кругах дилеров и трейдеров криптовалюты. Но это не всегда так. В 2008 году группа молодых и амбициозных выпускников Оксфордского университета во главе с Эдвардом Ридом разработала новую бизнес-модель, обеспечив стабильный доход не только владельцам корпорации, но и друзьям и партнерам, которые были готовы к взаимовыгодному сотрудничеству через инвестиционную деятельность.
Colobit LTD предлагает своим клиентам и партнерам стабильный пассивный доход посредством управления финансовыми активами посредством безопасной торговли криптовалютами на мировых биржах посредством арбитража. Эксперты Colobit LTD сделали прорыв на криптовалютном рынке, торгуя криптовалютами через арбитраж.
Инвестиционные планы
1:
50 бизнес дней по 4% в сутки (начисления каждый час).
Депозит включен.
Мин: 0.003 BTC
Макс: 5 BTC
2:
50 бизнес дней по 4.5% в сутки (начисления каждый час).
Депозит включен.
Мин: 2 BTC
Макс: 5 BTC
3:
50 бизнес дней по 5% в сутки (начисления каждый час).
Депозит включен.
Мин: 5 BTC
Детали:
Платежные системы: Bitcoin Языки: английский Минимальная сумма вклада: 0.003 BTC Минимальная сумма вывода: 0,003 BTC Партнерская программа : 3 уровня: 3% - 1% - 1% Партнерская программа для представителей: 3 уровня: 5% - 1% - 1% Скрипт: GoldCoders (лицензия имеется) Дизайн: Уникальный Документы компании за номером: #10896754