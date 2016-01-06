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Colobit LTD - colobit.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 22:32
#1
Премиум
Премиум
 
Имя: ДенисСергеевич
Пол: Мужской
Возраст: 61
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Colobit LTD - colobit.biz
Я не админ и админа не знаю. Тема создана для ознакомления.

Старт проекта: 03.09.2017

О компании (гугл-переводчик):
Цитата:
Colobit LTD широко известна и узнаваема не только в узких кругах дилеров и трейдеров криптовалюты. Но это не всегда так. В 2008 году группа молодых и амбициозных выпускников Оксфордского университета во главе с Эдвардом Ридом разработала новую бизнес-модель, обеспечив стабильный доход не только владельцам корпорации, но и друзьям и партнерам, которые были готовы к взаимовыгодному сотрудничеству через инвестиционную деятельность.

Colobit LTD предлагает своим клиентам и партнерам стабильный пассивный доход посредством управления финансовыми активами посредством безопасной торговли криптовалютами на мировых биржах посредством арбитража. Эксперты Colobit LTD сделали прорыв на криптовалютном рынке, торгуя криптовалютами через арбитраж.
Инвестиционные планы

1:
50 бизнес дней по 4% в сутки (начисления каждый час).
Депозит включен.
Мин: 0.003 BTC
Макс: 5 BTC

2:
50 бизнес дней по 4.5% в сутки (начисления каждый час).
Депозит включен.
Мин: 2 BTC
Макс: 5 BTC

3:
50 бизнес дней по 5% в сутки (начисления каждый час).
Депозит включен.
Мин: 5 BTC

Детали:

Платежные системы: Bitcoin
Языки: английский
Минимальная сумма вклада: 0.003 BTC
Минимальная сумма вывода: 0,003 BTC
Партнерская программа : 3 уровня: 3% - 1% - 1%
Партнерская программа для представителей: 3 уровня: 5% - 1% - 1%
Скрипт: GoldCoders (лицензия имеется)
Дизайн: Уникальный
Документы компании за номером: #10896754




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Мой вклад:
Цитата:
4aacf73252769baddcf0bde18d60dc29b774900710aa72debd f0ac78f5eb71b5
Последний раз редактировалось Monitor-VK; Сегодня в 22:34.
Monitor-VK на форуме  
Старый Сегодня, 23:00
#2
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 569
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.003
Re: Colobit LTD - colobit.biz
Первое сообщение, похоже, это ADM
__________________
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dani0601 на форуме  
Сказали спасибо:
serg125 (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:11
#3
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,524
Благодарностей: 756
УГ: 6
КП: 0.090
Re: Colobit LTD - colobit.biz
Цитата:
Сообщение от dani0601 Посмотреть сообщение
Первое сообщение, похоже, это ADM
Тоже так подумал. Да ник вкашный какой то
__________________
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serg125 на форуме  
Старый Сегодня, 23:30
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,075
Благодарностей: 1,317
УГ: 12
КП: 0.000
подарки
Re: Colobit LTD - colobit.biz
Цитата:
Сообщение от dani0601 Посмотреть сообщение
похоже, это ADM
простите а кто это или что это ?
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 23:32
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 720
Благодарностей: 108
УГ: 80
КП: 0.000
Re: Colobit LTD - colobit.biz
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
кто это или что это ?
админ может быть?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:35
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