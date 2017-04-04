Бизнес на Amazon

Всем привет! Меня зовут Михаил, но в сети я больше известен как Amazon King. Я хочу поделиться с вами темой в виде заработка на продаже товаров на Amazon. Суть в том, что мы продаем товары на рынке США. Делать это можно по трём схемам:
1) Дропшипинг
Мы находим товары, которые продаются хотя бы 1 раз в день на Амазоне, находим такие же товары на ebay. Если на ebay они продаются дешевле, то выставляем их на Амазоне.
После того, как нам падает продажа, мы идем на ебей и покупаем там товар дешевле. В качестве адреса доставки мы указываем адрес нашего клиента с амазона. Нет рисков, связанных с непроданным товаром. Средняя маржа 15-25%.
2) Онлайн арбитраж
Продажа товаров, которые предварительно были куплены в Китае и доставлены на склад Амазона в США. Также прикрепляемся к тем товарам, которые уже имеют продажи на Амазон. Тут есть риски, связанные с зависшим товаром, но маржа в 40-60% всё с лихвой окупает.
3) Прайват лейбл.
Создание своего бренда, создание своих листнгов (страниц товаров), реклама и продвижение листинга на Амазон. Так же, как и в онлайн арбитраже, товар закупается в Китае. Маржа 80-100%, часть от неё тратится на рекламу.
В своей группе публикую массу информации по этим направлениям - https://vk.com/amazon_king
. Так же предлагаю платное обучение.
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.