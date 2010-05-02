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Phoenix Investment - phoenix-inv.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:37
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 368
Благодарностей: 51
УГ: 11
КП: 0.000
Phoenix Investment - phoenix-inv.pro
Я не админ/владелец проекта, "Phoenix Investment " добавлен на мониторинг

Старт: 30.06.17



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Описание:
Цитата:
Мы практикуем валютные спекулятивные торги на криптовалютных биржах Эфиром. Данная криптовалюта является второй в мире после Биткоин по объему капитализации и первой в мире по реализации умных контрактов. Поэтому ликвидность Эфира и его прибыльность дает возможность зарабатывать достойные деньги нашей компании. Помимо торгов на криптовалютных биржах, как уже было сказано выше, мы проводим майнинг Эфириума, создавая новые блоки в распределенной сети и получая вознаграждение за решение задач в виде Эфира. Эта деятельность гарантирует нам стабильные позиции компании в любых экономических ситуациях и делает сотрудничество с нами реально выгодным и безопасным. Ведь все знают, что многие крупнейшие банковские и финансовые корпорации мира для обмена информацией между участниками финансового рынка используют программы, основанные на протоколах Эфириум.

Принимая во внимание всё вышесказанное, легко понять, что технология Эфириум будет развиваться и диктовать на мировых экономических рынках новые тренды взаимодействия между любыми финансовыми и экономическими структурами. Кроме этого, выполнение майнинга Эфира становится с каждым днем всё более предпочтительным и выгодным бизнесом по сравнению с майнингом других криптовалют, потому что многие из них используют PoS (Proof-of-stake)-протоколы, которые не дают делать майнинг и которые могут привести к уменьшению децентрализации этих криптовалютных технологий, а также потому, что Эфириум всё больше заинтересовывает крупнейшие мировые финансовые, медиа и информационные корпорации, среди которых есть, например, Microsoft, IBM, JPMorgan Chase и Bloomberg.
Инвестиционные планы:

1. 7.8% в неделю на 25 недель
2. 8.2% в неделю на 25 недель
3. 9% в неделю на 25 недель
4. 10% в неделю на 25 недель

Платёжные системы:
-advcash
-Bitcoin
-Etherium

Мин/Макс вклад:

50$ / 1000000$

Реферальная система многоуровневая:
7% - 4% - 2%

Выплаты: Ручные

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

__________________
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Imperio вне форума  
Старый Сегодня, 17:16
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,073
Благодарностей: 1,317
УГ: 12
КП: 0.000
подарки
Re: Phoenix Investment - phoenix-inv.pro
Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение
Платёжные системы:
-advcash
-Bitcoin
-Etherium
это типа плавный старт ? ага знали, проходили.
почему бы тогда не использовать эфир только - может в таком случае я поверю в плавную раскрутку..
__________________
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ssergiuss на форуме  
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