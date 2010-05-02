Phoenix Investment - phoenix-inv.pro

Мы практикуем валютные спекулятивные торги на криптовалютных биржах Эфиром. Данная криптовалюта является второй в мире после Биткоин по объему капитализации и первой в мире по реализации умных контрактов. Поэтому ликвидность Эфира и его прибыльность дает возможность зарабатывать достойные деньги нашей компании. Помимо торгов на криптовалютных биржах, как уже было сказано выше, мы проводим майнинг Эфириума, создавая новые блоки в распределенной сети и получая вознаграждение за решение задач в виде Эфира. Эта деятельность гарантирует нам стабильные позиции компании в любых экономических ситуациях и делает сотрудничество с нами реально выгодным и безопасным. Ведь все знают, что многие крупнейшие банковские и финансовые корпорации мира для обмена информацией между участниками финансового рынка используют программы, основанные на протоколах Эфириум.
Принимая во внимание всё вышесказанное, легко понять, что технология Эфириум будет развиваться и диктовать на мировых экономических рынках новые тренды взаимодействия между любыми финансовыми и экономическими структурами. Кроме этого, выполнение майнинга Эфира становится с каждым днем всё более предпочтительным и выгодным бизнесом по сравнению с майнингом других криптовалют, потому что многие из них используют PoS (Proof-of-stake)-протоколы, которые не дают делать майнинг и которые могут привести к уменьшению децентрализации этих криптовалютных технологий, а также потому, что Эфириум всё больше заинтересовывает крупнейшие мировые финансовые, медиа и информационные корпорации, среди которых есть, например, Microsoft, IBM, JPMorgan Chase и Bloomberg.
Инвестиционные планы:
1. 7.8% в неделю на 25 недель
2. 8.2% в неделю на 25 недель
3. 9% в неделю на 25 недель
4. 10% в неделю на 25 недель