91 криптовалюта из ТОП-100 по капитализации упала в цене, а MCAP вырос на 78.43%

91 криптовалюта из рейтинга ТОП-100 coinmarketcap упала в цене
После удачного 1 сентября для многих криптовалют, 2.09 и далее кажется провальными днями. Ничем не обоснованное падение 91 криптовалюты из 100, которые находятся в рейтинге самых крупных цифровых валют по капитализации на ресурсе coinmarketcap.
Самое крупное падение курса на себе ощутили криптовалюты ICO с результатом минус 38.36% и NAV Coin с минус 30.89%. Остальные хоть и просели на меньший процент но все же упали в цене.
Биткоин после пикового значения в 4975 доллара в 2:24 2.09.17 идет только вниз уже опустился до 4494 доллара, а это почти минус 500 долларов за сутки.
Самой удачной криптовалютой за последние 24 часа стала MCAP, которая выросла в цене на 73.45%.
Ethereum после пиковых значений в 389 долларов уже откатился до 328 долларов.
Такие резкие скачки на данные момент не обусловлены какими то негативными новостями, по этому предполагать скачки криптовалют остается не благодарным делом.
Уникальность: 100.00%
Специально для форума mmgp.ru