Protostarr вернет инвесторам 119.5 ETH собранных на ICO из за звонка от SEC

Собранные инвестиции на ICO Protostarr будут возвращены из за звонка с SEC
Блокчейн-стартап Protostarr заявил о закрытии этапа ICO и прекращении принятия инвестиций. Все вложения инвесторов будут возвращены на их кошельки. Такую рекомендацию вынес комитет по ценным бумагам и биржам в США, SEC.
Команда Protostarr хотела собрать инвестиции для разработки блокчейн платформы на которая могла бы заменить Twitch, Ютуб и другие платформы видеоконтента и стриминга. На платформе Protostarr планировалось, что звезды смогут собирать деньги прямо во время стримов для своих нужд или как оплата за просмотр своего канала. ICO Protostarr стартовало в августе и смогло получить почти 120 Эфира, что составляет ориентировочно 40 тысяч долларов.
После начала токенсейл в команду стартапа поступил звонок из SEC, представители которого посоветовали закрыть сбор средств. Представители стартапа заявили, что не смогут в финансовом плане потянуть разработку блокчейн платформы и судовые тяжбы с SEC.
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По материалам forklog.com