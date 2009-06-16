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ПриватБанк изменил порядок проведения безналичных валютно-обменных операций

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ПриватБанк изменил порядок проведения безналичных валютно-обменных операций

Порядок осуществления валютно-обменных операций в Приват24 и других дистанционных каналах банка изменится. С целью приведения безналичных валютно-обменных операций в соответствие с требованиями законодательства Украины, ПриватБанк меняет регламент их проведения. С 1 сентября его клиенты могут продать валюту в дистанционных каналах банка в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по текущему курсу на момент проведения операции.

Приобрести валюту с целью перевода за границу можно в то же время на страницах «SWIFT-платежи» и «Переводы».

Напомним, согласно законодательству Украины осуществлять безналичные валютно-обменные операции физические лица могут исключительно через Межбанковский валютный рынок.

Кроме того, сегодня ПриватБанк разрабатывает новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты, из-за чего прием заявок на этот вид операций будет временно приостановлен.

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Метки
новости, приватбанк
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