Автомобильные ключи получат функцию бесконтактных платежей

Ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи. Компания DS Automobiles запустила первые в Великобритании автомобильные ключи с функцией бесконтактных платежей.
Разработанные специально для модели автомобиля DS 3 Connected Chic, ключи работают на базе платформы банка Barclays bPay. Такими ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи.
Чтобы пользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Barclays, поскольку bPay работает независимо от банка, через мобильное приложение.
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