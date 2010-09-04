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Автомобильные ключи получат функцию бесконтактных платежей

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Автомобильные ключи получат функцию бесконтактных платежей

Ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи. Компания DS Automobiles запустила первые в Великобритании автомобильные ключи с функцией бесконтактных платежей.

Разработанные специально для модели автомобиля DS 3 Connected Chic, ключи работают на базе платформы банка Barclays bPay. Такими ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи.

Чтобы пользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Barclays, поскольку bPay работает независимо от банка, через мобильное приложение.


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Метки
новости, платежная система
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