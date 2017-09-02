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Money never sleep - mns.land

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 353
УГ: 233
КП: 0.000
подарки
Money never sleep - mns.land
я не админ, админа не знаю
Старт проекта: 01.09.2017


MONEY NEVER SLEEP


Легенда проекта

Цитата:


MONEY NEVER SLEEP

MNS LTD - это платформа для инвестиций в стартапы молодых и перспективных компаний. Платформа компании MNS объединяет инвесторов в пулы, принимая их средства, и направляет в отобранные и надежные стартапы и акции молодых и перспективных компаний. Денежные средства используются, как операционный инструмент, избегая многих трудностей связанных с отчетностью перед единым инвестором. Money Never Sleep LTD выплачивает ежедневную прибыль инвесторам из прибыли предыдущих удачных стартапов. Наша система позволяет развивать перспективные проекты и автоматизированно распределять прибыль инвесторов моментально, на ежедневной основе. Наш бизнес имеет юридическую основу, подтвержденную Британской регистрацией и мы являемся субъектом предпринимательской деятельности Великобритании на общих снованиях. Инвестиции в стартапы и акции молодых компаний – основа нашего успеха и повод для предоставления услуг глобально.

Инвестиционные планы:

2% на 60 дней
МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 10$
МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 100$
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Скрипт: Уникальный
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whois

Registrar Info
NameTLD Registrar Solutions Ltd.
Whois Serverinternetbs.net/en/domain-name-registrations/whois.html
Referral URLhttp://www.tldregistrarsolutions.com
Status clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Important Dates
Expires On2018-08-24
Registered On2017-08-24
Updated On2017-08-29
Name Servers
arya.ns.cloudflare.com 173.245.58.70
lou.ns.cloudflare.com 173.245.59.199
Similar Domains
mns.land | mns.lt | mns.lv | mns.lviv.ua |
Registrar Data Make Private
Registrant Contact Information:
NameSergey Frolov
OrganizationLider
Addresslenina 12
CityRadebeul
State / ProvinceRadebeul
Postal Code123456789
CountryDE
Phone+880.1913949283
Email

Administrative Contact Information:
NameSergey Frolov
OrganizationLider
Addresslenina 12
CityRadebeul
State / ProvinceRadebeul
Postal Code123456789
CountryDE
Phone+880.1913949283
Email

Technical Contact Information:
NameSergey Frolov
OrganizationLider
Addresslenina 12
CityRadebeul
State / ProvinceRadebeul
Postal Code123456789
CountryDE
Phone+880.1913949283
Email

Information Updated: 2017-09-02 14:17:27


Мой депозит:


Реферальные 50% (3.5%) можно заказать на моем блоге



добавлено через 22 минуты
если брать чистую прибыль по первому плану выходит 0.3% в день, оставляю на усмотрение модераторов низкопроц это или средник
__________________
invest-withstan.club - Мой блог со страховками + рефбеки до 800%
Чат для моих партнеров
Последний раз редактировалось Sonikov; Сегодня в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Sonikov на форуме  
Сказали спасибо:
arman411808 (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:26
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 2,012
Благодарностей: 542
УГ: 18
КП: 0.415
Re: Money never sleep - mns.land
Цитата:
Сообщение от Sonikov Посмотреть сообщение
Мой депозит:

Реферальные 50% (3.5%) можно заказать на моем блоге

Куда так спешил,что только рефбек указал?
__________________
ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun вне форума  
Старый Сегодня, 19:30
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 4,349
Благодарностей: 2,725
УГ: 14
КП: 0.010
Re: Money never sleep - mns.land
Цитата:
Сообщение от Sonikov Посмотреть сообщение
Мин. вывод: 5000$
проект пришел надолго
V-seti на форуме  
Старый Сегодня, 19:37
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.01.2017
Сообщений: 30
Благодарностей: 12
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Money never sleep - mns.land
Планы неоднозначные с намеком.
Новостная лента кривая
Вложение 196607
Последняя новость на сайте полностью скопирована с информационного источника от 7 июня 2017 года, датируется на сайте 31 августа 2017. (просто скопируйте текст и загуглите). Кошелек росийский, записи в whois не прикрыты.
Всем удачи
ProVL на форуме  
Старый Сегодня, 19:41
#5
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 353
УГ: 233
КП: 0.000
подарки
Автор темы Re: Money never sleep - mns.land
Цитата:
Сообщение от V-seti Посмотреть сообщение
проект пришел надолго
извиняюсь, там максимальный депозит имелся ввиду, а минимальный вывод 1$

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от alpirun Посмотреть сообщение

Куда так спешил,что только рефбек указал?
мой депозит указан на скриншоте
__________________
invest-withstan.club - Мой блог со страховками + рефбеки до 800%
Чат для моих партнеров
Последний раз редактировалось Sonikov; Сегодня в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Sonikov на форуме  
Старый Сегодня, 19:45
#6
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,070
Благодарностей: 1,316
УГ: 12
КП: 0.000
подарки
Re: Money never sleep - mns.land
разрыв в % довольно высоковат. админ пришел за 500-ками
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 20:04
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,147
Благодарностей: 1,499
УГ: 23
КП: 0.014
Re: Money never sleep - mns.land
Меньше, чем с соткой тут делать нечего. Первый план чисто поржать, ну и для пейдов под страховку
Заманивая на выше %, баблосборник какой-то получается и судя по всему плавного старта не будет.
Ни одного плюса не увидел, чтоб вкинуть личный кэш.
Последний раз редактировалось ronaldo7; Сегодня в 20:09.
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 20:05
#8
Интересующийся
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2017
Сообщений: 33
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Money never sleep - mns.land
Дизайн от одного ныне действующего популярного высокопроцентника сразу узнаётся, несмотря что цвета другие, между ними есть ещё какая-нибудь связь?
Edward Selder на форуме  
Старый Сегодня, 20:13
#9
twogarin.info
Премиум
 
Аватар twogarin87
 
Имя: Крокодил Гена
Пол: Мужской
Адрес: Сан-Диего
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 8,571
Благодарностей: 16,572
УГ: 47
КП: 0.241
подарки
Re: Money never sleep - mns.land
Проект похож на баблосборник. Есть 500 или 1000? тогда тебе к нам - получай до 4% в сутки. Если нету - такие нам не нужны Куча листингов со старта по 500, наверняка и страховки скоро будут или уже есть. Вот и первая буратина нарисовалась.
__________________
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twogarin87 на форуме  
Старый Сегодня, 20:14
#10
Интересующийся
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2017
Сообщений: 33
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Money never sleep - mns.land
Даже слово - Инвестировать - перенесли с той же ошибкой
Edward Selder на форуме  
Старый Сегодня, 20:15
#11
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 4,608
Благодарностей: 1,522
УГ: 6
КП: 0.158
подарки
Re: Money never sleep - mns.land
Цитата:
Сообщение от Edward Selder Посмотреть сообщение
Дизайн от одного ныне действующего популярного высокопроцентника сразу узнаётся, несмотря что цвета другие, между ними есть ещё какая-нибудь связь?
Да, диз от юнити, и сразу рекламка на топ блогах, к чему бы это...))
__________________
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