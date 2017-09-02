Money never sleep - mns.land

MNS LTD - это платформа для инвестиций в стартапы молодых и перспективных компаний. Платформа компании MNS объединяет инвесторов в пулы, принимая их средства, и направляет в отобранные и надежные стартапы и акции молодых и перспективных компаний. Денежные средства используются, как операционный инструмент, избегая многих трудностей связанных с отчетностью перед единым инвестором. Money Never Sleep LTD выплачивает ежедневную прибыль инвесторам из прибыли предыдущих удачных стартапов. Наша система позволяет развивать перспективные проекты и автоматизированно распределять прибыль инвесторов моментально, на ежедневной основе. Наш бизнес имеет юридическую основу, подтвержденную Британской регистрацией и мы являемся субъектом предпринимательской деятельности Великобритании на общих снованиях. Инвестиции в стартапы и акции молодых компаний – основа нашего успеха и повод для предоставления услуг глобально.
Инвестиционные планы:
2% на 60 дней МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 10$ МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 100$ Депозит включен в выплаты.
2.7% на 60 дней МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 100$ МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 500$ Депозит включен в выплаты.
3.4% на 60 дней МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 500$ МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 1000$ Депозит включен в выплаты.
4% на 60 дней МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 1000$ МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 5000$ Депозит включен в выплаты.
Планы неоднозначные с намеком.
Новостная лента кривая Вложение 196607
Последняя новость на сайте полностью скопирована с информационного источника от 7 июня 2017 года, датируется на сайте 31 августа 2017. (просто скопируйте текст и загуглите). Кошелек росийский, записи в whois не прикрыты.
Всем удачи
Меньше, чем с соткой тут делать нечего. Первый план чисто поржать, ну и для пейдов под страховку
Заманивая на выше %, баблосборник какой-то получается и судя по всему плавного старта не будет.
Ни одного плюса не увидел, чтоб вкинуть личный кэш.
Последний раз редактировалось ronaldo7; Сегодня в 20:09.
Проект похож на баблосборник. Есть 500 или 1000? тогда тебе к нам - получай до 4% в сутки. Если нету - такие нам не нужны Куча листингов со старта по 500, наверняка и страховки скоро будут или уже есть. Вот и первая буратина нарисовалась.