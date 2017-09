Sonikov invest-withstan.club



Money never sleep - mns.land я не админ, админа не знаю

Старт проекта: 01.09.2017





MONEY NEVER SLEEP





Легенда проекта



Цитата:



MONEY NEVER SLEEP



MNS LTD - это платформа для инвестиций в стартапы молодых и перспективных компаний. Платформа компании MNS объединяет инвесторов в пулы, принимая их средства, и направляет в отобранные и надежные стартапы и акции молодых и перспективных компаний. Денежные средства используются, как операционный инструмент, избегая многих трудностей связанных с отчетностью перед единым инвестором. Money Never Sleep LTD выплачивает ежедневную прибыль инвесторам из прибыли предыдущих удачных стартапов. Наша система позволяет развивать перспективные проекты и автоматизированно распределять прибыль инвесторов моментально, на ежедневной основе. Наш бизнес имеет юридическую основу, подтвержденную Британской регистрацией и мы являемся субъектом предпринимательской деятельности Великобритании на общих снованиях. Инвестиции в стартапы и акции молодых компаний – основа нашего успеха и повод для предоставления услуг глобально.



Инвестиционные планы:



2% на 60 дней

МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 10$

МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 100$

Депозит включен в выплаты.



2.7% на 60 дней

МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 100$

МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 500$

Депозит включен в выплаты.



3.4% на 60 дней

МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 500$

МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 1000$

Депозит включен в выплаты.



4% на 60 дней

МИН. ИНВЕСТИЦИИ: 1000$

МАКС. ИНВЕСТИЦИИ: 5000$

Депозит включен в выплаты.







Партнерская программа:

7% суммы депозита





Язык: Русский/ English / Китайский

Выплаты: Мгновенные (instant)

мин. вклад: 10$

Мин. вывод: 5000$

Скрипт: Уникальный

telegram chat: тут



BITCOIN Конвертация в доллары



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin





whois

Registrar Info

NameTLD Registrar Solutions Ltd.

Whois Serverinternetbs.net/en/domain-name-registrations/whois.html

Referral URLhttp://www.tldregistrarsolutions.com

Status clientTransferProhibited

Important Dates

Expires On2018-08-24

Registered On2017-08-24

Updated On2017-08-29

Name Servers

arya.ns.cloudflare.com 173.245.58.70

lou.ns.cloudflare.com 173.245.59.199

Similar Domains

mns.land | mns.lt | mns.lv | mns.lviv.ua |

Registrar Data Make Private

Registrant Contact Information:

NameSergey Frolov

OrganizationLider

Addresslenina 12

CityRadebeul

State / ProvinceRadebeul

Postal Code123456789

CountryDE

Phone+880.1913949283

Email



Administrative Contact Information:

NameSergey Frolov

OrganizationLider

Addresslenina 12

CityRadebeul

State / ProvinceRadebeul

Postal Code123456789

CountryDE

Phone+880.1913949283

Email



Technical Contact Information:

NameSergey Frolov

OrganizationLider

Addresslenina 12

CityRadebeul

State / ProvinceRadebeul

Postal Code123456789

CountryDE

Phone+880.1913949283

Email



Information Updated: 2017-09-02 14:17:27

Мой депозит:





ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ



добавлено через 22 минуты

если брать чистую прибыль по первому плану выходит 0.3% в день, оставляю на усмотрение модераторов низкопроц это или средник

