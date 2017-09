Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 44,636 Благодарностей: 2,958 Записей в блоге: 1 УГ: 17 КП: 0.005 подарки награды

Bet8 Limited - bet8limited.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin



Новый проект: Bet8 Limited



Планы nvestment 0,8% в день в течение 30 дней, 7% в неделю в течение 15 недель, 10% в неделю в течение 25 недель, 45% в месяц в течение 12 месяцев (основное возвращение)



Минимальный вклад $50



Рефские до 5%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт H-Script



DDoS зашита от DDOS-GUARD



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать на сайт Bet8 Limited ! Вы заинтересованы в доходах без риска и со 100-процентной гарантией? Мы специализируемся на этом! Сотрудники компании Bet8 Limited - специалисты в сфере поиска и зарабатывания на арбитражных ситуациях в спортивных ставках. Это особый вид заработка, который позволяет зарабатывать на спортивных ставках без риска, так как мы получаем прибыль независимо от результата спортивного события. Вы можете узнать больше об этом виде заработка на странице «О нас». Присоединяйтесь к числу наших инвесторов и получите до 540% в год! Инвестиционные планы:



Цитата: BetTest

0,8%

Ежедневно в течение 30 дней



Min: $ 50

Макс: $ 100

Возврат депозита: 100%

Чистая прибыль: + 24%



BetFast

7%

Еженедельно в течение 15 недель



Min: $ 50

Макс: $ 10000

Возврат депозита: 100%

Чистая прибыль: + 105%



BetPro

10%

Еженедельно за 25 недель



Мин: $ 1000

Макс: $ 50000

Возврат депозита: 100%

Чистая прибыль: + 250%



BetVip

45%

Ежемесячно за 12 месяцев



Min: $ 2000

Макс: $ 200 000

Возврат депозита: 100%

Чистая прибыль: + 540% Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 100 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U13823972.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bet8limited.com by naale. Thank You!..

Date: 18:56 18.08.17.

Batch: 185398005.



The amount of 140 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U13823972.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bet8limited.com by naale. Thank You!..

Date: 18:57 18.08.17.

Batch: 185398054. :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin$505%Ручной выводComodo CA LimitedDDOS-GUARDПеревод с Google:Мой вклад:

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________