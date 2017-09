myhyipsnet Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.12.2015 Сообщений: 5,462 Благодарностей: 426 УГ: 18 КП: 0.001 подарки

eBay Shares LTD - ebayshares.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 02/09/2017



языки: EN



Новый проект: eBay Shares LTD

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

eBay Shares LTD is an internet media company that is sharply focused on delivering the easiest, most effective, and reliable global digital advertising platform. The company was founded in 2017, out of a desire to create a better bridge between publisher and advertiser.

We understand that both sides need to be equally catered for in order to have a truly successful network. Out of this idea our innovative user-friendly ecosystem was born, and with it our simple and direct mission statement – Advertise Easy.

We offer a flexible and transparent bidding model that delivers real market value to both publishers and advertisers. Our publishers are thrilled to receive maximum earnings from their site, particularly with our pop-under solutions, which are industry leading and offer the highest CPM rates in the industry. While our advertisers have access to a massive selection of premium sites, no wasted money due to our stringent optimizations, and they receive a dedicated account manager to ensure world class service.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: eBay Shares LTD - интернет-медиакомпания, которая резко ориентирована на предоставление самой простой, эффективной и надежной глобальной цифровой рекламной платформы. Компания была основана в 2017 году из-за желания создать лучший мост между издателем и рекламодателем.

Мы понимаем, что обе стороны должны быть одинаково удовлетворены, чтобы иметь действительно успешную сеть. Из этой идеи родилась наша инновационная удобная экосистема, а вместе с ней и наша простая и непосредственная миссия - Advertising Easy.

Мы предлагаем гибкую и прозрачную модель ставок, которая обеспечивает реальную рыночную стоимость как для издателей, так и для рекламодателей. Наши издатели очень рады получать максимальный доход со своего сайта, особенно с нашими популярными решениями, которые являются лидерами отрасли и предлагают самые высокие цены за тысячу показов в отрасли. Хотя наши рекламодатели имеют доступ к огромному выбору премиальных сайтов, не тратя денег впустую из-за наших строгих оптимизаций, и они получают специальный менеджер аккаунта для обеспечения обслуживания мирового класса. + Планы:

Цитата: 2% DAILY FOR 90 DAYS / 3% DAILY FOR 60 DAYS / 4% DAILY FOR 45 DAYS



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$800000

* Реф. программа: 5%

* DDoS защита: Cloudflare Inc.

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR - GeoTrust EV SSL CA - G4

* Выплаты: Manual

+ Whois

Цитата: Name Server: AIDEN.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: TINA.NS.CLOUDFLARE.COM



IP Address: - 104.25.109.71 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.



Registrar: eNom, Inc.

Domain: Created on 2016-09-24 - Expires on 2022-09-24 - Updated on 2017-08-27

+ Мой вклад:

Цитата: Payment successfully completed!

Transaction ID 20c63ae5-7491-4443-a4c3-808ce3dfcee7

Date and time 02.09.2017 13:29

Shop eBay Shares

Payment amount $200.00



Payment successfully completed!

Transaction ID 862df3d3-8a98-4e4f-8d08-c9c8194243cf

Date and time 02.09.2017 13:30

Shop eBay Shares

Payment amount $300.00

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

__________________ MYHYIPS.NET - High Quality Monitor