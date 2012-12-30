Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,152 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российские порты и железные дороги задыхаются от рекордного урожая зерновых

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:25
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,776
Благодарностей: 688
УГ: 24
КП: 0.149
подарки
Российские порты и железные дороги задыхаются от рекордного урожая зерновых


Судя по всему, не смотря на то, что погода летом текущего года было аномальной, изначально холодной, а после засушливой, а где-то слишком дождливой, Россия в очередной раз побьёт рекорд по урожайности зерновых. Как сообщают источники, полученный урожай в некоторых регионах страны превысил все разумные пределы, из-за чего наблюдается неспособность транспортной системы России по транспортировке зерна.

В сложившейся ситуации, когда в очередной раз будет побит рекорд по экспорту зерновых за границу, особенно в такие удалённые от России страны, как Индонезия, в РФ сообщают об остром дефиците железнодорожных вагонов для перевозки собранного урожая, а так же зернохранилищ. И российские экономисты уже бьют тревогу по поводу того, что транспортная система страны достигла своего максимального предела пропускной способности.

Максим Фисик, который возглавляет компанию "Петрохлеб-Кубань" заявил журналистам издания Bloomberg о том, что нагрузка на черноморские порты на столько велика, что многим грузовикам и эшелонам с зерном приходится стоять по 3-4 дня, в ожидании очереди на разгрузку. Это говорит только об одном, российские грузовые терминалы "задыхаются" от огромного объёма отгружаемого зерна.

По мнению аналитиков консалтинговой компании СовЭкон, Россия в текущем году займёт первое место в мире по экспорту зерновых. По самым скромным оценкам, Россия отправит за границу 44 млн тонн зерновых. И выше этих объёмов РФ уже прыгнуть не сможет - это максимальный объём, который можно вывезти за границу, даже если использовать порты Прибалтийских государств.

Но не все специалисты уверены в том, что Россия приблизилась к максимальному порогу своих экспортных мощностей. Глава консалтинговой компании ПроЗерно уверен, что из российских портов за границу можно ежегодно вывозить до 52 млн тонн зерна, что больше заявленных 48 млн тонн, которые уже зафрахтованы иностранными покупателями.

В то же время, Министерство сельского хозяйства утверждает, что экспорт зерновых, на 30 августа текущего года вырос на 28 процентов, по сравнению с прошлогодними показателями.

И чтобы справиться с растущими объёмами продаж зерновых за границу, владельцы портов уже готовятся привлекать инвестиции, чтобы нарастить свои пропускные мощности.

Специально для mmgp.ru
__________________
Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 17:38
#2
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,994
Благодарностей: 1,506
УГ: 3
КП: 0.171
подарки
Re: Российские порты и железные дороги задыхаются от рекордного урожая зерновых
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
И чтобы справиться с растущими объёмами продаж зерновых за границу, владельцы портов уже готовятся привлекать инвестиции, чтобы нарастить свои пропускные мощности.
Вот это правильно.Для такой большой страны,как наша,надо наращивать инфраструктуру.
__________________
Я инвестирую вместе с Е-invest.Biz
akva31z на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перспективы урожая зерновых в России назвали пугающе хорошими SMaryana Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.02.2017 19:34
Швейцарские федеральные железные дороги начнут продавать биткоин bizneser Новости криптовалют 0 29.10.2016 00:59
«Российские железные дороги» выплатили премии за три года Andriyan21 Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.08.2016 18:40
Российские дороги заняли 123-е место в мировом рейтинге Max Otto Новости в мире финансов и инвестиций 1 14.12.2015 03:11
Порты Крыма обвинили в троекратном завышении тарифов Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.03.2015 18:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tiu-bik
Дота 2 ставки
От tiu-bik в разделе «Ставки на киберспорт»
Аватар nlobp
ООО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги – uralsibcap.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Сергей Ждан
Вопрос №25. Какие ошибки могут подстерегать инвестора на старте?
От Сергей Ждан в разделе «Инвестомания - теория и практика инвестирования»
Аватара нет
Megapoliswm.Biz - почтовый спонсор
От pusika в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО ИК БИЗОН плюс – bizonplus.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Алена Соколова
В Китае пройдёт крупный блокчейн-хакатон
От Алена Соколова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,152
Тем
487,219
Сообщений
12,110,178

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube