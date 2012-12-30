Российские порты и железные дороги задыхаются от рекордного урожая зерновых

Судя по всему, не смотря на то, что погода летом текущего года было аномальной, изначально холодной, а после засушливой, а где-то слишком дождливой, Россия в очередной раз побьёт рекорд по урожайности зерновых. Как сообщают источники, полученный урожай в некоторых регионах страны превысил все разумные пределы, из-за чего наблюдается неспособность транспортной системы России по транспортировке зерна.
В сложившейся ситуации, когда в очередной раз будет побит рекорд по экспорту зерновых за границу, особенно в такие удалённые от России страны, как Индонезия, в РФ сообщают об остром дефиците железнодорожных вагонов для перевозки собранного урожая, а так же зернохранилищ. И российские экономисты уже бьют тревогу по поводу того, что транспортная система страны достигла своего максимального предела пропускной способности.
Максим Фисик, который возглавляет компанию "Петрохлеб-Кубань" заявил журналистам издания Bloomberg о том, что нагрузка на черноморские порты на столько велика, что многим грузовикам и эшелонам с зерном приходится стоять по 3-4 дня, в ожидании очереди на разгрузку. Это говорит только об одном, российские грузовые терминалы "задыхаются" от огромного объёма отгружаемого зерна.
По мнению аналитиков консалтинговой компании СовЭкон, Россия в текущем году займёт первое место в мире по экспорту зерновых. По самым скромным оценкам, Россия отправит за границу 44 млн тонн зерновых. И выше этих объёмов РФ уже прыгнуть не сможет - это максимальный объём, который можно вывезти за границу, даже если использовать порты Прибалтийских государств.
Но не все специалисты уверены в том, что Россия приблизилась к максимальному порогу своих экспортных мощностей. Глава консалтинговой компании ПроЗерно уверен, что из российских портов за границу можно ежегодно вывозить до 52 млн тонн зерна, что больше заявленных 48 млн тонн, которые уже зафрахтованы иностранными покупателями.
В то же время, Министерство сельского хозяйства утверждает, что экспорт зерновых, на 30 августа текущего года вырос на 28 процентов, по сравнению с прошлогодними показателями.
И чтобы справиться с растущими объёмами продаж зерновых за границу, владельцы портов уже готовятся привлекать инвестиции, чтобы нарастить свои пропускные мощности.
Специально для mmgp.ru