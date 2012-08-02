Samsung Galaxy S9 анонсируют уже в январе 2018 года

Компания Samsung еще не успела выпустить Galaxy Note 8, а уже появляются новые слухи о следующем телефоне Galaxy 9.
Первый слух появился на блоге Android Headlines, в котором сообщается, что приемник Galaxy S8 будет анонсирован в конце января и появится в продаже в середине февраля. Источник также утверждает, что производство телефонов началось на 3-4 месяца раньше ожидаемого срока, в результате чего переносится дата релиза. Для сравнения, в этом году Galaxy S8 выпустили только в марте.
Что касается самого гаджета, его разрабатывают под кодовым словом «Звезда». Как сообщает издательство, телефон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 845 и будет работать на последней версии Android 8,0 «Oreo». Также ходят слухи, что Galaxy S9 будет оснащен многими из тех преимуществ, что и его предшественник: дисплей Infinity, датчик отпечатка пальцев на задней панели и тд. Похоже, компания Samsung будет придерживаться стратегии использования того, что работает. Люди в восторге от дизайна Galaxy S8, поэтому новый телефон будет оснащен лишь небольшими улучшениями.
Нужно понимать, что до официального релиза телефона еще несколько месяцев, а это слухи из небольшого блога, поэтому воспринимайте новость со скептицизмом. Тем не менее, учитывая послужной список Samsung было бы логично предположить, что Galaxy S9 выйдет досрочно, чтобы конкурировать с новым юбилейным iPhone от Apple, который анонсируют в ближайшие несколько недель.
Перевод специально для mmgp.ru
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