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День X американской экономики

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Старый Сегодня, 21:50
#1
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День X американской экономики


У Министерства финансов США осталось около месяца, до так называемого дня X, когда в казне не останется денег, если потолок государственного займа не будет повышен. И эксперты уже дали старт соревнованиям, кто же мрачнее даст предсказания по поводу того, что будет дальше.

И чем мрачнее предсказание, тем больше оно привлекает внимания среди инвесторов и финансистов. И этим маркетинговым явлением решили воспользоваться в рейтинговом агентстве Standard & Poor's. Кстати именно сотрудники Standard & Poor's понизили кредитный рейтинг США в 2011 году, когда впервые в истории была проведена неудачная попытка принять новый потолок государственного долга. Не заостряя внимания на материале от аналитиков, достаточно отметить заголовок, который дословно звучит следующим образом: "Да будет кровь и приостановка работы правительства". Впрочем, не только заголовок, но и сам материал отдаёт большой трагичностью.

Как заявляет старший представитель рейтингового агентства в США Бет Энн Бовино, если потолок государственного долга не будет повышен, то мировая экономика получит удар, который будет посильнее удара после краха банка Lehman Brothers. По сути, грядущий мировой кризис полностью под собой похоронит все годы восстановления, после прошлого экономического кризиса.



Самое забавное в материале то, что Бет Энн Бовино не рассматривает все проблемы, которые могут возникнуть после технического дефолта США. К примеру, доллар вполне может лишиться статуса основной резервной валюты. Аналитик делает упор лишь только на то, что произойдёт с национальной экономикой, если работа правительства будет приостановлена.

К примеру, в материале пишется, что если работа правительства остановится через месяц, то неделя такого простоя будет стоить экономике США 6,5 млрд долларов в неделю. В своих расчётах аналитики опирались на данные, во время приостановки работы правительства на 16 дней в октябре 2013 года.



Но, как бы там ни было, специалисты рейтингового агентства, так же как и аналитики Goldman Sachs, не особо то и верят в технический дефолт США. К тому же, после оценки последствий от урагана, такое вряд ли вообще можно предположить.

Специально для mmgp.ru
Oziris вне форума  
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