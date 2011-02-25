США не дадут контролировать России критическими энергетическими активами

Правительство США готово блокировать любые попытки российской государственной нефтедобывающей корпорации "Роснефть" получить доступ к приобретению активов венесуэльской нефтедобывающей компании Petróleos de Venezuela SA, находящихся на территории США.
Журналисты издания Wall Street Journal выяснили, откуда появилась такая обеспокоенность правительства США. Дело в том, что венесуэльская нефтедобывающая компания Petróleos de Venezuela SA готова предоставить российской корпорации половину акций своего дочернего подразделения в США, компании Citgo Petroleum Corp в счёт обеспечения ранее взятого кредита на сумму 1,5 млрд долларов.
Многие сенаторы их Конгресса обеспокоены фактом того, что российский государственный капитал сможет получить доступ к пяти процентам национальной нефтепереработки. Вследствие чего политики обратились к президенту с просьбой использовать любые рычаги давления и влияния, чтобы предотвратить такой исход событий.
Россия является одним из крупнейших производителей рынка и газа, и старается использовать свои капиталы ради укрепления влияния на энергетических рынках. Поддержка деньгами венесуэльской экономики позволяет российскому государственному капиталу получить ещё один канал сбыта энергоносителей, что бросает вызов американским инвестициям в странах Южной Америки.
И в условиях нарастающей напряжённости между Россией и США, Вашингтон боится, что в руках Москвы окажется часть нефтеперерабатывающей инфраструктуры государства, из-за чего у РФ появится сильный рычаг давления на американскую экономику.
Очередные санкции США против Венесуэлы увеличили риск дефолта Каракаса. И венесуэльская нефтедобывающая компания Petróleos de Venezuela SA будет вынуждена отдать России два нефтеперерабатывающих завода на побережье Мексиканского залива, в штатах Техас и Луизиана, и один на границе штатов Чикаго - Иллинойс. Общая мощность трёх заводов оценивается в 750 тысяч баррелей нефтепереработки в сутки. Так же в руки российского государственного капитала попадут 48 терминалов по хранению нефти в Техасе и девять трубопроводов.
Но высокопоставленные лица США заявляют, что российская государственная корпорация "Роснефть" поплатится за свою попытку получить нефтеперерабатывающие мощности на территории страны. По мнению политиков из Вашингтона, если руководство "Роснефти" окажется на столько глупым, что решит взять под контроль акции Citgo Petroleum Corp в счёт долгов, то полученные нефтеперерабатывающие мощности и сопутствующая инфраструктура будут конфискованы решением Комиссии по ценным бумагам.
Специально для mmgp.ru