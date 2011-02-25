Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,071 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

США не дадут контролировать России критическими энергетическими активами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:31
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,771
Благодарностей: 688
УГ: 24
КП: 0.149
подарки
США не дадут контролировать России критическими энергетическими активами


Правительство США готово блокировать любые попытки российской государственной нефтедобывающей корпорации "Роснефть" получить доступ к приобретению активов венесуэльской нефтедобывающей компании Petróleos de Venezuela SA, находящихся на территории США.

Журналисты издания Wall Street Journal выяснили, откуда появилась такая обеспокоенность правительства США. Дело в том, что венесуэльская нефтедобывающая компания Petróleos de Venezuela SA готова предоставить российской корпорации половину акций своего дочернего подразделения в США, компании Citgo Petroleum Corp в счёт обеспечения ранее взятого кредита на сумму 1,5 млрд долларов.

Многие сенаторы их Конгресса обеспокоены фактом того, что российский государственный капитал сможет получить доступ к пяти процентам национальной нефтепереработки. Вследствие чего политики обратились к президенту с просьбой использовать любые рычаги давления и влияния, чтобы предотвратить такой исход событий.

Россия является одним из крупнейших производителей рынка и газа, и старается использовать свои капиталы ради укрепления влияния на энергетических рынках. Поддержка деньгами венесуэльской экономики позволяет российскому государственному капиталу получить ещё один канал сбыта энергоносителей, что бросает вызов американским инвестициям в странах Южной Америки.

И в условиях нарастающей напряжённости между Россией и США, Вашингтон боится, что в руках Москвы окажется часть нефтеперерабатывающей инфраструктуры государства, из-за чего у РФ появится сильный рычаг давления на американскую экономику.

Очередные санкции США против Венесуэлы увеличили риск дефолта Каракаса. И венесуэльская нефтедобывающая компания Petróleos de Venezuela SA будет вынуждена отдать России два нефтеперерабатывающих завода на побережье Мексиканского залива, в штатах Техас и Луизиана, и один на границе штатов Чикаго - Иллинойс. Общая мощность трёх заводов оценивается в 750 тысяч баррелей нефтепереработки в сутки. Так же в руки российского государственного капитала попадут 48 терминалов по хранению нефти в Техасе и девять трубопроводов.

Но высокопоставленные лица США заявляют, что российская государственная корпорация "Роснефть" поплатится за свою попытку получить нефтеперерабатывающие мощности на территории страны. По мнению политиков из Вашингтона, если руководство "Роснефти" окажется на столько глупым, что решит взять под контроль акции Citgo Petroleum Corp в счёт долгов, то полученные нефтеперерабатывающие мощности и сопутствующая инфраструктура будут конфискованы решением Комиссии по ценным бумагам.

Специально для mmgp.ru
__________________
Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 20:46
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,792
Благодарностей: 17,496
УГ: 7
КП: 0.265
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: США не дадут контролировать России критическими энергетическими активами
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
полученные нефтеперерабатывающие мощности и сопутствующая инфраструктура будут конфискованы решением Комиссии по ценным бумагам.
Ничего себе, разохотились они конфисковывать. А как же неприкосновенность частной собственности, основной принцип капитализма.
__________________
СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ + РЕФБЕК!
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
putoran на форуме  
Старый Сегодня, 20:49
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,771
Благодарностей: 688
УГ: 24
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: США не дадут контролировать России критическими энергетическими активами
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
А как же неприкосновенность частной собственности
Они дипломатическую собственность конфисковали, а вы о какой-то частной собственности. Забыли что ли, как во время Великой Депрессии золото там у граждан отбирали?
__________________
Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Е. Гинер, ЦСКА: «В России футболист получает €5 млн, а в Европе ему дадут €700 000» ELENA BAR Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.06.2017 18:26
Enbala для управления энергетическими ресурсами привлекла $12 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2017 22:00
Дадут по траншее как следует moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.11.2016 16:31
$50 млрд не дадут экономике России застрять Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2016 14:56
Банк России создаст свою компанию для управления активами Jerigon Новости в банковской сфере и страховании 2 13.08.2014 19:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПРОЧТИТЕ!!!И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!100%-ый зарабаток!
От kelob в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Твою кредитку могут клонировать!
От fedr007 в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар moskva
В Украине нужно сократить рабочий день до 5-6 часов, - эксперт
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Trapper77
ccc.life - Chang-Cheng
От Trapper77 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар Zenit
Турнир№23. Вопросы и обсуждения
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватара нет
Вопрос О Кодах и Тэгах (ламерский, но тем не менее)
От dok в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
421,071
Тем
487,123
Сообщений
12,106,354

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube