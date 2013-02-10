Инвесторы не верят в восстановление рынка морских контейнерных перевозок

Китайская корпорация China COSCO Shipping, занимающаяся морскими контейнерными перевозками, отчиталась о получении прибыли за первое полугодие текущего года. И как отмечают аналитики компании, в будущем прогнозируется рост спроса на морские контейнерные перевозки по всему миру. За первые шесть месяцев 2017 года размер чистой прибыли корпорации составил 288,32 млн долларов. Вследствие чего China COSCO Shipping сделала предложение гонконгскому оператору морских перевозок Orient Overseas International Ltd о слиянии. Стоимость возможной сделки оценивается в 6,3 млрд долларов. Если сделка состоится, то китайская корпорация China COSCO Shipping займёт третью позицию в списке крупнейших в мире транспортных компаний.
Но инвесторы не особо-то откликнулись на хорошие отчёты, и на ожидание роста рынка контейнерных перевозок. Ряд аналитиков указывают на то, что заказчики морских перевозок сделали большие объёмы покупок на волне дорогого евро, в весенне-летний период, чтобы в осенний-зимний его продать, когда евро подешевеет. Таким образом, восстановление рынка контейнерных перевозок - это не более чем сезонное явление.
Именно по этой причине, не смотря на хорошую отчётность, стоимость акций китайской корпорации China COSCO Shipping продолжает падать.
По материалам nasdaq.com