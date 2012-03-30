Официально: смартфоны Sharp приходят в Европу

Сегодня на своей пресс-конференции в рамках IFA 2017 японская корпорация Sharp объявила о выходе на европейский рынок смартфонов. Продажи начнутся во втором квартале следующего года, то есть как минимум через семь месяцев. Какие именно модели смартфонов будут предложены европейской публике, компания не уточнила, но в качестве демонстрации собственных возможностей выставила на стенды флагман Aquos R (характеристики и особенности). Скорее всего, компания всё-таки не будет начинать в следующем году продажи флагмана этого года, а предложит другие модели. Кроме того, Sharp не указала, в каких именно странах Европы начнёт продажи. Отметим, что предыдущая «европейская» вылазка Sharp (в 2011 году) ограничилась Францией и Германией.
Источник: Mobiletelefon