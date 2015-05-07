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Google: в Калининграде и на Дальнем Востоке жители массово увлечены криптовалютами

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Google: в Калининграде и на Дальнем Востоке жители массово увлечены криптовалютами


Компания Google проанализировала увеличение интереса россиян к криптовалютам за первые шесть месяцев 2017 года. Наибольший всплеск интереса к сфере пришелся именно на этот период. Об этом изданию Rusbase рассказали в Google.

Сильнее всего криптоиндустрия интересовала пользователей из Хабаровского края, где число запросов о криптовалютах за отчетный период увеличилось на 309%. Ethereum интересовал пользователей региона на 1114% сильнее, а биткоин — на 317%. Майнингом сильнее всего начали интересоваться в Калининграде. Количество запросов о способах добычи криптовалют там подскочило на 674%.Сильнее всего криптоиндустрия интересовала пользователей из Хабаровского края, где число запросов о криптовалютах за отчетный период увеличилось на 309%. Ethereum интересовал пользователей региона на 1114% сильнее, а биткоин — на 317%. Майнингом сильнее всего начали интересоваться в Калининграде. Количество запросов о способах добычи криптовалют там подскочило на 674%.

При этом общее количество запросов о криптоиндустрии с января по июнь увеличилось более чем на 250%. О самих криптовалютах число запросов увеличилось на 560%. При этом информацию про Ethereum искали на 760% чаще, а про биткоин — на 220%. Информацию о майнинге искали на 560% чаще.

Майнинг и криптовалюты находятся в топ-100 запросов, в которых фигурируют слова «как» и «что такое». В Google отметили, что в первом полугодии сильно выросло количество запросов о первичном размещении токенов (ICO).

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