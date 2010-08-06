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UpMine - UpMine.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:43
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Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,101
Благодарностей: 1,777
УГ: 18
КП: 0.001
UpMine - UpMine.io
Я не админ/владелец проекта

Старт 31.Aug 2017

Принимает:BTC

Новый проект: UpMine.io


Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в

Новая инвестиционная платформа Биткойн 2017 года
Вместе с нашей командой с гордостью мы успешно запустили UPMINE
UPMINE - молодая и профессиональная компания Bitcoin, специализирующаяся на разработке и торговле криптовалютами. Поскольку компания родилась, наша роль - предложить каждому человеку возможность посещать бизнес, связанный с биткойнами, и легко получать прибыль с помощью нашей мощной системы

О нас

Добро пожаловать на сайт UPMINE! Наша инвестиционная платформа является продуктом тщательной подготовки и плодотворной работы экспертов в области добычи биткойнов, высокорентабельной торговли криптотерминами и онлайн-маркетингом. Используя современные методы ведения бизнеса и индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель для людей, которые хотят использовать Биткойн не только как способ оплаты, но и как надежный источник стабильного дохода.
Тарифные планы:
Цитата:
Мы предлагаем 7% дневной план на 21 день
147% после 21 дня
Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат: автоматическая

UpMine.io

Мой вклад:
Цитата:
__________________
| FatFunds || CoinTower Limited |
List4HYIP.com -Upto 600% RCB
List4Hyip на форуме  
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