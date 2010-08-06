UpMine - UpMine.io

Новая инвестиционная платформа Биткойн 2017 года
Вместе с нашей командой с гордостью мы успешно запустили UPMINE
UPMINE - молодая и профессиональная компания Bitcoin, специализирующаяся на разработке и торговле криптовалютами. Поскольку компания родилась, наша роль - предложить каждому человеку возможность посещать бизнес, связанный с биткойнами, и легко получать прибыль с помощью нашей мощной системы
О нас
Добро пожаловать на сайт UPMINE! Наша инвестиционная платформа является продуктом тщательной подготовки и плодотворной работы экспертов в области добычи биткойнов, высокорентабельной торговли криптотерминами и онлайн-маркетингом. Используя современные методы ведения бизнеса и индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель для людей, которые хотят использовать Биткойн не только как способ оплаты, но и как надежный источник стабильного дохода.
Тарифные планы:
Цитата:
Мы предлагаем 7% дневной план на 21 день
147% после 21 дня
Мин.депозит:0.005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат: автоматическая