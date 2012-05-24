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Пенсионный фонд BitcoinIRA добавляет новые криптовалюты в свой портфель

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Старый Сегодня, 19:07
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Пенсионный фонд BitcoinIRA добавляет новые криптовалюты в свой портфель


Пенсионный фонд BitcoinIRA добавляет новые криптовалюты в свой портфель


BitcoinIRA, американская компания, которая позволяет пользователям создавать личные пенсионные фонды на основе криптовалют, добавляет новые возможности в свой портфель.

BitcoinIRA уже поддерживает пенсионные учетные записи как в биткоине, так и в эфире.

И вот, начиная с сегодняшнего токена Ripple (XRP), компания в ближайшие недели планирует добавить в свой портфель такие криптовалюты, как Litecoin, Ethereum Classic и Bitcoin Cash.

BitcoinIRA , полностью совместимая с американской Службой внутренних доходов (IRS), контролирует передачу финансовых средств пенсионного обеспечения в криптовалюты и предоставляет «холодное» автономное хранилище для инвестиций.

Руководство BitcoinIRA положительно отзывается о XRP, назвав ее «лучшим цифровым активом для платежей» и заявляет, что эта криптовалюта по рыночной капитализации является одним из крупнейших цифровых активов.

Крис Клайн, главный операционный директор BitcoinIRA, сказал, что потребительский спрос на валюту был «огромным».


Перевод специально для форума MMGP

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