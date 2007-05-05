Feeed ICO,Feeed.cc: Свежый, демократический сбор среств

Feeed.cc: Свежый, демократический сбор среств
(скрины приложения Feeed)
Feeed это платфорама для торговли и сбора среств - с открытым кодом , который поддерживается сообшеством с децентрализoванным прилажениям,который работает на том же контракте Ethereum. Feeed так же и криптовалюта с именим FXX ,на основе техналогии Ethereum.Цена криптовалюты будет поддержываться с ростом Стартапов в которых будут инвестировать участники Feeed сообшесто.
Презентация Feeed.cc:
Feeed это инвестиценный платформ который использует FXX для торгов в рынке стартапов.Эти стартапы будут выбраны пользывателями Feeed,котрый бесплатно и открыто.Нужно иметь только 1 токен чтобы свабодно голосовать в сваем платформе и избежать от оскорбительных голосов и от мошшенсичество с кликами.Инвестиции в стартапы будушего будет дать возможнысть для создания новых техналогий и проектов с высоким потенциалом.И все это блогодаря силе Feeed сообшества и майнингу.Токен Feeed.cc (FXX) сам по себе токен ERC-20 основанный на blockchainе Ethereumа.Обшее число FXX ограниченно на 1 млд,100 млн из которых будут ICO.
Команда разработчиков Feeed.cc будет запускать ICO для целей развития фондов.Если ICO закончится успешно ,то это даст вазможность создать торговую систему с многопользовательским blockchainом для стартап аукценов и демокротическую blockchain систему для голосования.Как только ICO закончится blockchain Feeedа будет онлайн и будет на многих биржах в том же на Bittrex.
Презентация приложения Feeed :
Внизу читайте информацию про Feeed ICO.
Веб-сайт: https://feeed.cc
Имя:Feeed token Символ:FXX Запас:100.000.000.000 ICO стартует:Август 30 ,2017 20:00 UTC ICO Заканчивается:Сентябрь 20, 2017 20:00 UTC ICO токены:100.000.000 Принимаются:BTC,ETH, кредитные карты и многие другие altcoinы Торговая цена:500 FXX – 1 ETH x2 на первой неделе, x1,5 на второй неделе.
Больше информации здесь: http://feeed.cc/WhitePaper/WhitePaper.pdf
ICO Contract Address: 0xBf6729dd2A8d4D7871c6a95c76C7D6C06fD6345d
ICO веб-сайт:http://ico.feeed.cc