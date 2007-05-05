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Feeed ICO,Feeed.cc: Свежый, демократический сбор среств

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Старый Сегодня, 18:57
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Feeed ICO,Feeed.cc: Свежый, демократический сбор среств
Feeed.cc: Свежый, демократический сбор среств
(скрины приложения Feeed)

Feeed это платфорама для торговли и сбора среств - с открытым кодом , который поддерживается сообшеством с децентрализoванным прилажениям,который работает на том же контракте Ethereum. Feeed так же и криптовалюта с именим FXX ,на основе техналогии Ethereum.Цена криптовалюты будет поддержываться с ростом Стартапов в которых будут инвестировать участники Feeed сообшесто.
Презентация Feeed.cc:

Feeed это инвестиценный платформ который использует FXX для торгов в рынке стартапов.Эти стартапы будут выбраны пользывателями Feeed,котрый бесплатно и открыто.Нужно иметь только 1 токен чтобы свабодно голосовать в сваем платформе и избежать от оскорбительных голосов и от мошшенсичество с кликами.Инвестиции в стартапы будушего будет дать возможнысть для создания новых техналогий и проектов с высоким потенциалом.И все это блогодаря силе Feeed сообшества и майнингу.Токен Feeed.cc (FXX) сам по себе токен ERC-20 основанный на blockchainе Ethereumа.Обшее число FXX ограниченно на 1 млд,100 млн из которых будут ICO.
Команда разработчиков Feeed.cc будет запускать ICO для целей развития фондов.Если ICO закончится успешно ,то это даст вазможность создать торговую систему с многопользовательским blockchainом для стартап аукценов и демокротическую blockchain систему для голосования.Как только ICO закончится blockchain Feeedа будет онлайн и будет на многих биржах в том же на Bittrex.
Презентация приложения Feeed :

Внизу читайте информацию про Feeed ICO.


Веб-сайт: https://feeed.cc Имя:Feeed token Символ:FXX Запас:100.000.000.000 ICO стартует:Август 30 ,2017 20:00 UTC ICO Заканчивается:Сентябрь 20, 2017 20:00 UTC ICO токены:100.000.000 Принимаются:BTC,ETH, кредитные карты и многие другие altcoinы Торговая цена:500 FXX – 1 ETH x2 на первой неделе, x1,5 на второй неделе.

Больше информации здесь: http://feeed.cc/WhitePaper/WhitePaper.pdf
ICO Contract Address: 0xBf6729dd2A8d4D7871c6a95c76C7D6C06fD6345d
ICO веб-сайт:http://ico.feeed.cc
vhns222 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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