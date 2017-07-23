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OMNIA -omnia-tech.eu

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Независимый финансовый блог об инвестициях и криптовалютах
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Старый Сегодня, 18:46
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.07.2017
Сообщений: 120
Благодарностей: 32
УГ: 3
КП: 0.000
OMNIA -omnia-tech.eu
Я не админ / но его знаю



Мой вклад 549$



Планы:

Линейный Бонус 10%
Бинар - 10% с меньшей ноги
Матчинг бонус - 4-3-2-1 % ( От закрытия циклов)

------------------------------------------------------------------------------------
Доходность

Процент плавающий :
Примерно 100-120 % годовых бессрочно

-------------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
Пакеты : 49$ активация кабинета только один раз
Номинал пакетов : 100 $ , 500 $ , 1000 $ , 3000 $ , 8500 $ , 15000 $ и тд
================================================== =====================

Принимает : Visa и MasterCard . Далее будут PayPal , ADCash




1) Скачать презентацию на русском !


2) Скачать презентацию на английском !


Со мной связаться cryptobaron@yandex.ru

добавлено через 5 минут
Всем здравствуйте , хотел бы познакомит вас с компанией OMNIA . На данный момент еще преланч и я не могу вам заполнить разделы как прибыль , баллы и другие важные разделы . Выплаты регламент , и многое другое . Сейчас оплата идет Viza/ MC и Bitcoin , я лично разговаривал с SEO Кришьяном , и я готов поддержать и дополнить всю тему постепенно,
Пожалуйста не сильно критикуйте , это шаблон сайта , в сентябре обуется в достойный функционал. Спасибо

Мы партнеры Genesis Mining

__________________
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Последний раз редактировалось cryptobaron; Сегодня в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
cryptobaron на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:51
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