OMNIA -omnia-tech.eu

Я не админ / но его знаю
Мой вклад 549$
Планы:
Линейный Бонус 10%
Бинар - 10% с меньшей ноги
Матчинг бонус - 4-3-2-1 % ( От закрытия циклов)
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Доходность
Процент плавающий :
Примерно 100-120 % годовых бессрочно
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Принимает : Visa и MasterCard . Далее будут PayPal , ADCash
Цитата:
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Пакеты : 49$ активация кабинета только один раз
Номинал пакетов : 100 $ , 500 $ , 1000 $ , 3000 $ , 8500 $ , 15000 $ и тд
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добавлено через 5 минут
Всем здравствуйте , хотел бы познакомит вас с компанией OMNIA . На данный момент еще преланч и я не могу вам заполнить разделы как прибыль , баллы и другие важные разделы . Выплаты регламент , и многое другое . Сейчас оплата идет Viza/ MC и Bitcoin , я лично разговаривал с SEO Кришьяном , и я готов поддержать и дополнить всю тему постепенно,
Пожалуйста не сильно критикуйте , это шаблон сайта , в сентябре обуется в достойный функционал. Спасибо
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