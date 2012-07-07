BTC-e запустила сайт для проверки балансов
Биржа BTC-e, которая вчера опубликовала план возвращения к работе, сегодня снова запустила сайт на домене .nz, который так и не был конфискован ФБР. Внешне сайт выглядит так же, как и прежде, только вместо меняющихся котировок торговых пар везде застыли нули.
Пользователи могут войти на сайт под своими старыми учетными данными, после успешного входа предлагается произвести сброс пароля и ключей 2FA. Балансы пользователей сохранены на момент закрытия биржи (возможно, дело обстоит благополучно не у всех), но на вкладке Финансы под балансом в каждой валюте появилась строчка с соответствующим этой валюте токеном, пока с нулевым значением.
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