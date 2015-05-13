Toyota и SoftBank инвестируют $ 2,5 млрд в Grab, главного конкурента Uber

Toyota Motor Corp стала последним инвестором текущего инвестиционного раунда для компании Grab, которая, как ожидается, поднимет $2 500 000 000 во главе с китайскими коллегами Didi Chuxing и японской компанией SoftBank Group Corp.
Toyota Tsusho Corp, в которой Toyota Motor является крупнейшей заинтересованной стороной, инвестировала нераскрытую сумму в Grab, заявили компании в среду в отдельных заявлениях.
Инвестиции являются самыми последними в Юго-Восточной Азии, поскольку крупные компании стремятся к росту в огромных развивающихся странах. Toyota Motor заявила, что она установит трекеры в транспортные средства, эксплуатируемые Grab.
В рамках экспериментальной программы компания Toyota будет иметь свое TransLog устройство в 100 арендуемых автомобилях, эксплуатируемых сингапурской Grab, что позволяет компаниям анализировать вождение, а также предложит улучшенных доступ к подключенным автосервисам.
Didi Chuxing и SoftBank Group являются существующими инвесторами в Grab. В июле Grab привлек $ 2 млрд инвестиций, и что $500 млн потребуется от других неназванных инвесторов (возможно и есть Toyota), то сделает самыми крупными инвестициями когда-либо за один раунд в Юго-Восточной Азии.
Человек, приближенный к Grab заявил, что $2,5 млрд привлеченных инвестиций предоставит возможность оценить компанию в $6 млрд. На сегодняшний день Grab управляет частным автомобилем, мотоциклом, такси и в 7 странах мира с 1,2 млн водителями. Он сказал, что у него 95%доля рынка в такси и 72% доля в частном транспорте в Юго-Восточной Азии. Но как оказалось, такая доля может оказаться под угрозой по причине того, что Uber, главный конкурент Grab будет уделять больше внимания этому региону.
Также напомню, что Toyota уже сотрудничает с Uber, обеспечивая компанию транспортными средствами для водителей.
Перевод специально для MMGP.RU