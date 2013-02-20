Депутат заявил, что через три недели Украина может признать Bitcoin.
Совет финансовой стабильности намерен урегулировать статус криптовалют в Украине.
“Сегодня состоялась заседание, где пообещали урегулировать статус Bitcoin. Мое впечатление от совещания. Больше позитива, чем страхов. Первое – есть общее понимание. Bitcoin-, blockchain- и другие крипто-сообщества следует защитить и сохранить. Это украинское конкурентное преимущество”, – заявил народный депутат Алексей Мушак.
По его мнению, неопределенность правового статуса не может быть причиной для следственных действий со стороны силовых органов.
“Будет общая позиция НБУ, Минфина, НКЦБФР и других регуляторов по этому поводу. Было даже желание сейчас сказать, что Bitcoin и Blockchain - это не зло и не запрещены. Но решили взять три недели для работы Task Force. Чтобы более основательно. Общая позиция будет опубликована на сайтах всех регуляторов”, – добавил народный депутат.
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