Альтернативное баунти. Мой опыт. Но реальность такова, что если у вас нет раскрученного счета на биткойнтолке на баунти вы много не заработаете. А чтобы сделать себе подобный счет на биткойнтолке необходимо, по-крайней мере, полгода работы, а также нужно портфолио - резюме. У вас должны быть темы, которые вы открывали, портфолио для переводов. Если у вас нет резюме и опыта, никто вам не даст заказ, так как на биткойнтолке большая конкуренция и все лучшее разбирают люди с опытом. Получается, что если у человека нет опыта и статуса на биткойнтолке реально он может участвовать только в баунти программе в социальных сетях. Такова действительность и с этим не поспоришь.



Но, любую реальность можно менять.



Дело в том, что любое ICO интересует как можно более широкая реклама, чтобы как можно больше людей о нем узнали. Многие организаторы ICO считают русскоязычный рынок очень перспективным. А русскоязычный рынок не ограничивается одной только русскоязычной веткой на биткойнтолке. По крайней мере, в этом надо убедить организаторов ICO.



Как поступать?



Прежде всего, я изучаю само ICO. Читаю WhitePapers, изучаю команду. Если мне это интересно, понятно и близко, я ищу координаты руководителей. Это будет указано либо в whitepapers, либо на самом сайте. Если контактов руководства нет, то это уже странно. ICO должно быть открыто для народа, также как должны быть открыты координаты его учредителей. Любой человек прежде чем вложить деньги может пообщаться, задать вопросы. По крайней мере должны быть координаты координатора проекта. В общем, чем более открыт ICO для общения, тем лучше.



Для чего нужны координаты руководства?

Дело в том, что в разделе баунти на биткойнтолке сотрудники ICO заточены только на биткойнтолк, все остальное - уже вне пределов их компетенции. Они, конечно, могут передать информацию тому, в чей это компетенции, но могут и просто пропустить ее. В любом случае, напрямую лучше говорить с руководством.



Что делать дальше?

Изучив проект вы определяетесь, как лично вы можете помочь этому проекту в его развитии и в привлечении средств для ICO. И готовите бизнес предложение. Это предложение должно быть как можно более уникальным. Желательно его адресовать руководителю ICO, назвать проект, обязательно указать, что лично вам близки идеи ICO и вы хотите его продвигать на русскоязычном рынке.



Дальше вам необходимо убедить, что русскоязычный рынок это далеко не только одна русскоязычная ветка биткойнтолк. Существует много специализированных форумов, посвященных инвестированию, где обсуждается тема ICO. Один только MMGP ежедневно посещает 20 000 - 22 000 человек - потенциальных инвесторов. Подготовить предложение, сказать, какие еще есть форумы, чем они примечательны, указать их посещаемость. Такой тщательный анализ необходим для того, чтобы руководители ICO сформировали баути бюджет для вас, если ваше предложение их заинтересует.



Отдельная тема, это подписи в баунти. Вы знаете, что самый большой баунти бюджет идет именно на подписи - это порядком 20% от всей баунти программы. Поэтому тему подписей надо оговорить дополнительно, если у вас есть такая возможность.



Составляя письмо, не забудьте указать свой опыт, сделать ссылки на уже опубликованные темы, при этом показать темы, которые наиболее популярны и более всего обсуждаемые.



Если вас интересуют переводы, то укажите, что вы можете делать переводы и сделайте ссылки на статьи, которые вы перевели.



Везде в мире очень ценятся блогеры, люди которые умеют писать статьи, умеют рассуждать и у них есть свое собственное мнение. Особенно ценятся статьи, которые многие читают и обсуждают. Если вы пишите статьи и они очень популярны, то также укажите об этом, и покажите свои ссылки на статьи.



Ваша цель рассказать о всех своих возможностях, а также подготовить ваше индивидуальное предложение по продвижению данного конкретного ICO. Порекомендовать, как бы вы, учитывая весь ваш полученный опыт, продвигали проект.



Подобная рекомендация позволит руководству ICO определиться с бюджетом, если ваше предложение их заинтересует. Поэтому не стесняйтесь и рассказывайте о всех ваших возможностях. Только кратко, в виде резюме.



Что в итоге?



Ваше предложение либо заинтересует руководство ICO, либо не заинтересует. Если не заинтересует, вам просто не ответят.



Если предложение заинтересовало руководство ICO.



Здесь возможно 2 варианта.



Первый вариант. Вам просто выделяют определенный баунти бюджет за действия согласно описанного вами плана по продвижению. Вот поэтому план надо составить еще в предложении. Этот план могут урезать или наоборот расширить. Меня один раз попросили составить аналитическую записку по всем тематическим русскоязычным форумам, так как сочли мое предложение несколько ограниченным. После того, как я составила и отправила аналитическую записку, добавили несколько форумов и расширили бюджет. Лично я считаю что достаточно и 5 форумов. Во первых вам будет сложно вести больше 5 форумов, а во вторых, вам надо указать лучшие форумы, там где у вас уже есть наработанные аккаунты. А далеко не все форумы подходят для качественной рекламы ICO. Тут надо быть объективным. И если вы считаете, что форум не подходит, то честно сказать об этом, указав на посещаемость, на количество просмотров тем.



Второй вариант. Вы вступаете в официальную баунти программу и за создание темы на форуме вам платят, так же как и за тему на биткойнтолке. Тут будьте аккуратными. Нужно все детали заранее оговорить, какую сумму вы конкретно получите за тему, указать свой статус на форуме, где вы будете открывать тему. Также необходимо уточнить объемы участия (модерация и публикование новостей, открытие темы и т.д.). И о каждом своем действии сообщать руководству, то есть все согласовывать, чтобы не было потом проблем с подсчетом баллов в баунти.



Отдельной строкой надо оговаривать подписи на форумах. Нужно объяснить, что на русскоязычный форумах баннеры обычно платные. Поэтому чтобы расположить баннер, вы его должны купить у форума. Обычно все такие затраты вам сразу компенсируют. И не забывайте, что самый большой бюджет всегда идет на баннерную и текстовую рекламу в подписях.



Отдельно надо оговаривать переводы. Обычно все переводы сайта и whitepapers делаются через официальное баунти. Там у людей есть опыт и, скорее всего, вам предложат переводить только новости, интервью, пресс релизы. Мне один раз предложили перевести сайт и документы whitpapers потому, что человек, который взялся за перевод не смог его сделать качественно. Поэтому 40 раз подумайте, а стоит ли вообще браться за перевод.



Плюсы:

1. Комплексный подход, поэтому и оплата будет хорошей.



Минусы:

1. Количество ICO ограничено, вы не сможете одновременно вести много проектов и разбрасываться по сторонам.

2. Большие затраты времени, поэтому нужно очень качественно относиться к выбору ICO, а не гнаться за количеством, чтобы уменьшить ваши риски не получить оплату в случае провала ICO или если проект окажется скамом.



Заключение:

После окончания работы с каждым ICO у вас останется уникальный опыт и наработки, которые вы можете использовать при работе с другими проектами. Сказать, что я участвовал в продвижении ICO, которое собрало 1 млн. долларов или даже выше, вот мои наработки и результаты, будет самой лучшей рекламой вашим способностям. Только выбирайте самое лучшее, чтобы потом не было стыдно за свою работу.





Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru





100% уникальный тект

https://text.ru/antiplagiat/59a7f564b4ba4 Здесь на форуме очень много говорилось о возможностях заработка на банти. Я даже писала о том, сколько можно заработать, писали и другие авторы. Эти темы широко обсуждались.А чтобы сделать себе подобный счет на биткойнтолке необходимо, по-крайней мере, полгода работы, а также нужно портфолио - резюме. У вас должны быть темы, которые вы открывали, портфолио для переводов. Если у вас нет резюме и опыта, никто вам не даст заказ, так как на биткойнтолке большая конкуренция и все лучшее разбирают люди с опытом. Получается, что если у человека нет опыта и статуса на биткойнтолке реально он может участвовать только в баунти программе в социальных сетях. Такова действительность и с этим не поспоришь.Дело в том, что любое ICO интересует как можно более широкая реклама, чтобы как можно больше людей о нем узнали. Многие организаторы ICO считают русскоязычный рынок очень перспективным. А русскоязычный рынок не ограничивается одной только русскоязычной веткой на биткойнтолке. По крайней мере,Прежде всего, я изучаю само ICO. Читаю WhitePapers, изучаю команду. Если мне это интересно, понятно и близко, я ищу координаты руководителей. Это будет указано либо в whitepapers, либо на самом сайте. Если контактов руководства нет, то это уже странно. ICO должно быть открыто для народа, также как должны быть открыты координаты его учредителей. Любой человек прежде чем вложить деньги может пообщаться, задать вопросы. По крайней мере должны быть координаты координатора проекта. В общем, чем более открыт ICO для общения, тем лучше.Дело в том, что в разделе баунти на биткойнтолке сотрудники ICO заточены только на биткойнтолк, все остальное - уже вне пределов их компетенции. Они, конечно, могут передать информацию тому, в чей это компетенции, но могут и просто пропустить ее. В любом случае, напрямую лучше говорить с руководством.Изучив проект вы определяетесь, как лично вы можете помочь этому проекту в его развитии и в привлечении средств для ICO. И готовите бизнес предложение. Это предложение должно быть как можно более уникальным. Желательно его адресовать руководителю ICO, назвать проект, обязательно указать, что лично вам близки идеи ICO и вы хотите его продвигать на русскоязычном рынке.Дальше вам необходимо убедить, что русскоязычный рынок это далеко не только одна русскоязычная ветка биткойнтолк. Существует много специализированных форумов, посвященных инвестированию, где обсуждается тема ICO. Один только MMGP ежедневно посещает 20 000 - 22 000 человек - потенциальных инвесторов. Подготовить предложение, сказать, какие еще есть форумы, чем они примечательны, указать их посещаемость. Такой тщательный анализ необходим для того, чтобы руководители ICO сформировали баути бюджет для вас, если ваше предложение их заинтересует.Отдельная тема, это подписи в баунти. Вы знаете, что самый большой баунти бюджет идет именно на подписи - это порядком 20% от всей баунти программы. Поэтому тему подписей надо оговорить дополнительно, если у вас есть такая возможность.Составляя письмо, не забудьте указать свой опыт, сделать ссылки на уже опубликованные темы, при этом показать темы, которые наиболее популярны и более всего обсуждаемые.Если вас интересуют переводы, то укажите, что вы можете делать переводы и сделайте ссылки на статьи, которые вы перевели.Везде в мире очень ценятся блогеры, люди которые умеют писать статьи, умеют рассуждать и у них есть свое собственное мнение. Особенно ценятся статьи, которые многие читают и обсуждают. Если вы пишите статьи и они очень популярны, то также укажите об этом, и покажите свои ссылки на статьи.Ваша цель рассказать о всех своих возможностях, а также подготовить ваше индивидуальное предложение по продвижению данного конкретного ICO. Порекомендовать, как бы вы, учитывая весь ваш полученный опыт, продвигали проект.Подобная рекомендация позволит руководству ICO определиться с бюджетом, если ваше предложение их заинтересует. Поэтому не стесняйтесь и рассказывайте о всех ваших возможностях. Только кратко, в виде резюме.Ваше предложение либо заинтересует руководство ICO, либо не заинтересует. Если не заинтересует, вам просто не ответят.Здесь возможно 2 варианта.Вам просто выделяют определенный баунти бюджет за действия согласно описанного вами плана по продвижению. Вот поэтому план надо составить еще в предложении. Этот план могут урезать или наоборот расширить. Меня один раз попросили составить аналитическую записку по всем тематическим русскоязычным форумам, так как сочли мое предложение несколько ограниченным. После того, как я составила и отправила аналитическую записку, добавили несколько форумов и расширили бюджет. Лично я считаю что достаточно и 5 форумов. Во первых вам будет сложно вести больше 5 форумов, а во вторых, вам надо указать лучшие форумы, там где у вас уже есть наработанные аккаунты. А далеко не все форумы подходят для качественной рекламы ICO. Тут надо быть объективным. И если вы считаете, что форум не подходит, то честно сказать об этом, указав на посещаемость, на количество просмотров тем.Вы вступаете в официальную баунти программу и за создание темы на форуме вам платят, так же как и за тему на биткойнтолке. Тут будьте аккуратными. Нужно все детали заранее оговорить, какую сумму вы конкретно получите за тему, указать свой статус на форуме, где вы будете открывать тему. Также необходимо уточнить объемы участия (модерация и публикование новостей, открытие темы и т.д.). И о каждом своем действии сообщать руководству, то есть все согласовывать, чтобы не было потом проблем с подсчетом баллов в баунти.Отдельной строкой надо оговаривать подписи на форумах. Нужно объяснить, что на русскоязычный форумах баннеры обычно платные. Поэтому чтобы расположить баннер, вы его должны купить у форума. Обычно все такие затраты вам сразу компенсируют. И не забывайте, что самый большой бюджет всегда идет на баннерную и текстовую рекламу в подписях.Отдельно надо оговаривать переводы. Обычно все переводы сайта и whitepapers делаются через официальное баунти. Там у людей есть опыт и, скорее всего, вам предложат переводить только новости, интервью, пресс релизы. Мне один раз предложили перевести сайт и документы whitpapers потому, что человек, который взялся за перевод не смог его сделать качественно. Поэтому 40 раз подумайте, а стоит ли вообще браться за перевод.1. Комплексный подход, поэтому и оплата будет хорошей.1. Количество ICO ограничено, вы не сможете одновременно вести много проектов и разбрасываться по сторонам.2. Большие затраты времени, поэтому нужно очень качественно относиться к выбору ICO, а не гнаться за количеством, чтобы уменьшить ваши риски не получить оплату в случае провала ICO или если проект окажется скамом.Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный тект

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:58 .