Aztec Gold - aztec-gold.biz

Я не админ/владелец проекта, проект Aztec Gold добавлен на мониторинг
Старт 31.08.17
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Описание:
Пирамида. Божественное творение связующее энергию космоса и энергию земли. Тысячелетиями они возвышенно напоминают нам о величии народов и цивилизаций. Пирамида солнца - волшебное создание! Преодолейте 300 ступеней к вершине и прикоснитесь к волшебству, воплотите свою самую заветную мечту! До сих пор, гиды мотивируют туристов преодолеть 300 заветных ступеней! Не все на это готовы, не каждый в это верит! Вера! Вера в чудо, вот, что утратили люди, но осталась надежда! Надежда и толкает людей на рискованные шаги, но отсутствие веры приводит к негативным результатам!
Кто я такой? Назовем меня "гидом", который предлагает преодолеть вместе 300 воображаемых ступеней и прикоснуться к чуду. Знаете в чем успех финансовых проектов? Почему одни работают, а другие нет? Ответ лежит на поверхности и очень прост. Профессиональный администратор, обширная реклама, красивый дизайн, технические данные - это 10% залога на успех! Что же составляет 90%? Это участники проекта, участники которые верят в успех! Обычно это простые люди, новички, которые еще даже не понимают куда попали! Получив первые начисления они с "пеной у рта" будут доказывать закоренелым профессионалам, что это работает и будет работать. Со временем, даже те кто пришел с надеждой, начинают верить и проект живет сам по себе.
Я никого не хочу обманывать, "ЗОЛОТО АЦТЕКОВ" - это система распределения финансового потока, построенная по системе Понци. Мне не составит труда сочинить историю "о команде профессионалов трейдинга", "добыче нефти" и т.д. Зачем? Мой последний проект позволил людям получить 150% чистой прибыли. Некоторые блогеры ставили мой проект в пример, как не нужно делать проекты. Некоторые говорили, что не рабочий маркетинг, однако я доказал обратное. Дело не в этом. Дело в том, что я хочу донести до каждого участника - риск есть! Но! Если уж Вы рискнули, то идите до конца! Верьте всем сердцем в успех и он будет!
Каждого мучает вопрос, сколько зарабатывает администратор. В чем суть его заработка? Сейчас, не будем говорить о всех, поговорим о моем доходе! Это будет некий эксперимент для меня. Я выступлю обычным инвестором и буду получать прибыль как и все остальные участники. Согласитесь, это было бы не честно! Я потратил время и деньги на создание проекта, я трачу деньги на рекламу и получается что мой депозит должен быть очень большим, чтобы оправдать затраты. Но большой депозит со старта это не всегда к лучшему. Так вот, я создал "дефолтный" аккаунт "AZTECGOLD" и все кто придет на проект не по реферальной ссылке, станут моими рефералами. Уже какой-то плюс. На проекте 2-х уровневая реферальная программа и все те листинги, которые я куплю, будут зарегистрированы на дефолный AZTECGOLD, а соответственно я получу 3% от депозитов тех людей, что приведут мониторы и блогеры! Вот три слагаемых моего дохода! Этого хватит и на содержание проекта и на рекламу и на мой личный заработок!
Со старта закрыт 300% инвестиционный план. Не разумно, не имея репутации, не имея резервного фонда, не имея достаточного количества участников, его открывать! Я планирую его открыть, когда проект наберет 20-30 тысяч участников. Это поистине божественный план. И он рабочий! Кто помнит легендарный VIP план от C7? Так там было 500% и он работал и работал не один год!
В заключении хочу сказать. Я приложу максимум усилий для долгосрочной работы проекта. Сейчас индустрия в упадке. Тяжело всем. Тяжело админам, тяжело промоутерам, особенно тяжело инвесторам. Еще каких то 5 лет назад проекты "переваривали" сотни миллионов долларов. Это был бешеный поток финансов. Старое не вернуть, но мы в силах создать новое! Возможно нечто большее. Верьте не в меня, верьте в проект! Стали участником? Донесите до каждого, что "ЗОЛОТО АЦТЕКОВ" это волшебный проект, просто нужно поверить! Не ступив сегодня на первую ступень, завтра путь станет длиннее на две. Чудеса происходят там, где в них верят!
Инвестиционные планы:
1. 2% в день на 10 дней
2. 300% через 15 дней
Мин/макс депозит:
5$/500$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, AdvCash
Выплаты:
авто
Реф.система:
10-3%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
08.31.17 11:37 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14880568 from U4731311. Batch: 186569492. Memo: Shopping Cart Payment. Make 200 USD Deposit.