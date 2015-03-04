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Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах

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Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах


Хакеры разместили в топе Google-поиска вредоносный сайт о биткоинах Darknetmarkets.org. Об этом сообщает Motherboard.

При попытке узнать какую-либо информацию об операциях с биткоинами, поисковик выдает ссылку на Darknetmarkets.org с туториалами, обещающими научить начинающего пользователя Tor обращению с криптовалютой и даркнетом. Например, если ввести в Google «как смешать биткоины», ссылка на вредоносный сайт будет в самом верху поисковой выдачи.

Отмечается, что Darknetmarkets.org переполнен баннерами с предложениями купить наркотики, инструкциями для скрытия биткоин-транзакций и «лучшими» ресурсами, специализирующимися на онлайн-продаже запрещенных веществ. Так, при нажатии на одну из ссылок ничего не подозревающего пользователя перебрасывает на поддельный сайт, стилизованный под закрытую в июле торговую площадку AlphaBay. Там юзеру предлагается множество липовых сделок по покупке наркотиков.

По словам специалиста по безопасности компании CompariTech Ли Мансона (Lee Munson), Darknetmarkets.org — лучший фишинговый сайт, с которым он когда-либо сталкивался. «Они притягивают пользователей Google, убаюкивают их бдительность достоверной информацией, а затем с помощью фейковых ссылок воруют их деньги», — отметил он.

Вредоносный сайт свободно функционирует с 2015 года. Представители Google отказались от комментариев.

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