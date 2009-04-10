tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,344 Благодарностей: 3,691 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 555 Подписок: 41 награды

Как продавать товары из России на Amazon на сотни тысяч долларов в месяц

С октября 2016 года я с небольшой командой из четырёх человек занимаюсь продажей товаров собственного производства на Amazon в США. Сейчас мы реализуем один товар. В течение 2017 года планируем добавить еще три-четыре позиции. К концу года планируем выйти на оборот $500 тысяч в месяц.



Почему Amazon — это мощь

Количество ежемесячных посещений Amazon, по данным Similarweb, составляет 1,6 млрд.

Оборот всего Amazon в 2016 году — $136 млрд.

У Amazon более 300 миллионов активных клиентов во всем мире.

За счёт огромного ассортимента, развитой логистики, быстрой доставки и отличного клиентского сервиса Amazon привлёк миллионы покупателей. В США многие пользователи, задумав приобрести товар, сначала ищут его на Amazon, а не в Google.

Для покупателей Amazon — безусловный бренд с отличным сервисом. Для продавцов — много «горячего» трафика.



Amazon FBA: как Amazon привлек 2 миллиона сторонних продавцов

Сегодня на Amazon работает более 2 млн сторонних продавцов, которые суммарно генерируют 40% продаж всего Amazon. 100 тысяч продавцов делают шестизначные обороты в год. Сторонние продавцы под своими брендами продают почти всё: от мелких мобильных аксессуаров до крупной бытовой электроники.



Плюсы работы на Amazon в целом и плюсы программы FBA в частности

​Не надо думать о «горячем» трафике: конверсия в покупку на Amazon составляет 13% против 3,2% в традиционном ecommerce.

Не надо думать о логистике: Amazon предоставляет свою инфраструктуру, снижая операционные риски для сторонних продавцов.

Можно относительно быстро выйти на органические продажи: в Amazon легче и быстрее вывести товар в топ, чем в Google.

Не надо думать о своём сайте. У многих успешных продавцов на Amazon нет сайта. Поискав названия FBA-брендов, можно не обнаружить никаких упоминаний, кроме ссылок на их товары на Amazon. А эти «безымянные» бренды могут генерировать по $100-200 тысяч в месяц.

Низкая креативная конкуренция со стороны других продавцов. Низкие барьеры привлекли на площадку множество продавцов. Но зачастую они не такие опытные и маститые, как те, кто работает с платным трафиком и делает отдельный ecommerce.

Продавцы, использующие программу FBA, получают доступ к клиентам Amazon Prime. Клиенты Amazon Prime — это те физические лица, которые платят ежегодно $99, взамен получая более широкий выбор товаров и бесплатную двухдневную доставку. Число клиентов Amazon Prime официально не раскрывается, но по спекуляциям их более 70 миллионов в США, и они тратят на Amazon в два раза больше, чем те клиенты, кто не использует Prime. Продавцы, которые используют собственные логистические мощности, не имеют доступ к клиентам Amazon Prime.

Amazon создал такую среду, где продавцы могут думать только о продажах. Почти все остальное сервис берет на себя.



Теперь о минусах

​Нет базы клиентов. Amazon не отдаст вам реальные контакты клиентов (email, телефоны). Коммуникации с клиентами возможны только в рамках личных кабинетов на cайте.

Манипуляции со стороны других продавцов. Amazon — закрытая система, в которой прозрачны правила ранжирования. И этим могут пользоваться конкуренты, чтобы сбить ваши позиции в выдаче. Сторонние продавцы могут купить ваш товар и оставить вам плохой отзыв. Или купить ваш товар и вернуть его с пометкой «не соответствует описанию». Все эти события негативно влияют на ваш рейтинг и ранжирование в выдаче Amazon. Бороться с этим невозможно, но можно подстраховаться.

Огромная конкуренция. На Amazon непросто сохранять УТП. Вы, конечно, можете сделать уникальный товар, но если у вас нет патента или зарегистрированной торговой марки и продажи у вас идут хорошо, то через два-три месяца у всех продавцов будет тот же товар.

На Amazon не сильно помогает брендинг. Покупатели обращают внимание на главную картинку, количество отзывов, цену, ранкинг. Если у вас уникальный товар, но мало отзывов и высокая цена, а рядом сосед с товаром попроще, но с большим количеством положительных отзывов и ценой чуть ниже — купят у него. Главный навык у успешных продавцов на Amazon — это знание того, как лучше ранжироваться. Почти никто не делает уникальные товары. Зачастую все продают одно и то же, только под разными брендами. Кто лучше разобрался в местном SEO и овладел навыками местной РРС, тот и на коне.

«Все яйца в одной корзине». Весь ваш товар и все деньги от продаж хранятся на Amazon (Amazon делает выплаты раз в две недели). К сожалению, бывают случаи, когда Amazon блокирует ваш аккаунт со всем товаром и деньгами. И далее вам нужно писать в поддержку и разбираться с причинами. Зачастую это происходит по вине продавцов: не уследили за обновлением, нарушили важное правило и так далее. Но иногда ошибается и сам Amazon. Иногда подобное могут спровоцировать конкуренты.

Отмечу, что с каждым из этих минусов можно работать. Свои будущие продукты мы изначально проектируем так, чтобы быть максимально застрахованными от этих рисков.

Вывод: если вы только планируете начать работать в США, то FBA от Amazon — отличный вариант для старта, который позволит вам больше думать о продажах, чем об инфраструктуре и всём остальном.



Отправляемся на сайты поставщиков вроде Alibaba.com, Made-in-china.com, Indiamart.com и так далее. Для старта можно начать с Alibaba.

Alibaba — это крупнейший в мире сайт поставщиков. Там представлены миллионы фабрик со всего Китая, Индии и других стран Юго-Восточной Азии.



Подробнее - на Никита Бовыкин, основатель розничной компании OneCommerceGroup.С октября 2016 года я с небольшой командой из четырёх человек занимаюсь продажей товаров собственного производства на Amazon в США. Сейчас мы реализуем один товар. В течение 2017 года планируем добавить еще три-четыре позиции. К концу года планируем выйти на оборот $500 тысяч в месяц.Почему Amazon — это мощьКоличество ежемесячных посещений Amazon, по данным Similarweb, составляет 1,6 млрд.Оборот всего Amazon в 2016 году — $136 млрд.У Amazon более 300 миллионов активных клиентов во всем мире.За счёт огромного ассортимента, развитой логистики, быстрой доставки и отличного клиентского сервиса Amazon привлёк миллионы покупателей. В США многие пользователи, задумав приобрести товар, сначала ищут его на Amazon, а не в Google.Для покупателей Amazon — безусловный бренд с отличным сервисом. Для продавцов — много «горячего» трафика.Amazon FBA: как Amazon привлек 2 миллиона сторонних продавцовСегодня на Amazon работает более 2 млн сторонних продавцов, которые суммарно генерируют 40% продаж всего Amazon. 100 тысяч продавцов делают шестизначные обороты в год. Сторонние продавцы под своими брендами продают почти всё: от мелких мобильных аксессуаров до крупной бытовой электроники.Плюсы работы на Amazon в целом и плюсы программы FBA в частности​Не надо думать о «горячем» трафике: конверсия в покупку на Amazon составляет 13% против 3,2% в традиционном ecommerce.Не надо думать о логистике: Amazon предоставляет свою инфраструктуру, снижая операционные риски для сторонних продавцов.Можно относительно быстро выйти на органические продажи: в Amazon легче и быстрее вывести товар в топ, чем в Google.Не надо думать о своём сайте. У многих успешных продавцов на Amazon нет сайта. Поискав названия FBA-брендов, можно не обнаружить никаких упоминаний, кроме ссылок на их товары на Amazon. А эти «безымянные» бренды могут генерировать по $100-200 тысяч в месяц.Низкая креативная конкуренция со стороны других продавцов. Низкие барьеры привлекли на площадку множество продавцов. Но зачастую они не такие опытные и маститые, как те, кто работает с платным трафиком и делает отдельный ecommerce.Продавцы, использующие программу FBA, получают доступ к клиентам Amazon Prime. Клиенты Amazon Prime — это те физические лица, которые платят ежегодно $99, взамен получая более широкий выбор товаров и бесплатную двухдневную доставку. Число клиентов Amazon Prime официально не раскрывается, но по спекуляциям их более 70 миллионов в США, и они тратят на Amazon в два раза больше, чем те клиенты, кто не использует Prime. Продавцы, которые используют собственные логистические мощности, не имеют доступ к клиентам Amazon Prime.Amazon создал такую среду, где продавцы могут думать только о продажах. Почти все остальное сервис берет на себя.Теперь о минусах​Нет базы клиентов. Amazon не отдаст вам реальные контакты клиентов (email, телефоны). Коммуникации с клиентами возможны только в рамках личных кабинетов на cайте.Манипуляции со стороны других продавцов. Amazon — закрытая система, в которой прозрачны правила ранжирования. И этим могут пользоваться конкуренты, чтобы сбить ваши позиции в выдаче. Сторонние продавцы могут купить ваш товар и оставить вам плохой отзыв. Или купить ваш товар и вернуть его с пометкой «не соответствует описанию». Все эти события негативно влияют на ваш рейтинг и ранжирование в выдаче Amazon. Бороться с этим невозможно, но можно подстраховаться.Огромная конкуренция. На Amazon непросто сохранять УТП. Вы, конечно, можете сделать уникальный товар, но если у вас нет патента или зарегистрированной торговой марки и продажи у вас идут хорошо, то через два-три месяца у всех продавцов будет тот же товар.На Amazon не сильно помогает брендинг. Покупатели обращают внимание на главную картинку, количество отзывов, цену, ранкинг. Если у вас уникальный товар, но мало отзывов и высокая цена, а рядом сосед с товаром попроще, но с большим количеством положительных отзывов и ценой чуть ниже — купят у него. Главный навык у успешных продавцов на Amazon — это знание того, как лучше ранжироваться. Почти никто не делает уникальные товары. Зачастую все продают одно и то же, только под разными брендами. Кто лучше разобрался в местном SEO и овладел навыками местной РРС, тот и на коне.«Все яйца в одной корзине». Весь ваш товар и все деньги от продаж хранятся на Amazon (Amazon делает выплаты раз в две недели). К сожалению, бывают случаи, когда Amazon блокирует ваш аккаунт со всем товаром и деньгами. И далее вам нужно писать в поддержку и разбираться с причинами. Зачастую это происходит по вине продавцов: не уследили за обновлением, нарушили важное правило и так далее. Но иногда ошибается и сам Amazon. Иногда подобное могут спровоцировать конкуренты.Отмечу, что с каждым из этих минусов можно работать. Свои будущие продукты мы изначально проектируем так, чтобы быть максимально застрахованными от этих рисков.Вывод: если вы только планируете начать работать в США, то FBA от Amazon — отличный вариант для старта, который позволит вам больше думать о продажах, чем об инфраструктуре и всём остальном.Отправляемся на сайты поставщиков вроде Alibaba.com, Made-in-china.com, Indiamart.com и так далее. Для старта можно начать с Alibaba.Alibaba — это крупнейший в мире сайт поставщиков. Там представлены миллионы фабрик со всего Китая, Индии и других стран Юго-Восточной Азии.Подробнее - на https://vc.ru/p/how-to-sell-on-amazon?from=rss

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