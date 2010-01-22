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УАЗ будет продавать машины за криптовалюту

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УАЗ будет продавать машины за криптовалюту
Ульяновский автомобильный завод намерен начать продавать свои автомобили за криптовалюту. Об этом заявили в компании.

Проект был разработан УАЗом в сотрудничестве с фермерским кооперативом LavkaLavka. Оплата за продукцию УАЗа будет осуществляться за криптовалюту Biocoin.

Предполагается, что клиенты будут расплачиваться биокоинами за все его машины, обсуждается также возможность их использования в сервисе и при выкупе машин дилерами.

По данным РБК, генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов подтвердил, что предприятие готово перейти на расчеты в криптовалюте с клиентами.

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