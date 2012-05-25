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PayPal выпускает свою первую кредитную карту с кэшбеком

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PayPal выпускает свою первую кредитную карту с кэшбеком

Сегодня PayPal выпускает новую кредитную карту PayPal Cashback MasterCard - свою первую карту, предлагающую покупателям прямой кэшбек вместо начисления очков, которые могут варьироваться в зависимости от категории. "Карта, выпущенная в партнерстве с Synchrony Financial, предлагает 2% возврата на покупку, без ежегодной платы, минимальной суммы погашения, никаких ограничений на то, как тратить денежные вознаграждения, и без срока действия", - говорится в сообщении компании.

Также она будет включать защиту PayPal и стандартные преимущества MasterCard, такие как расширенное гарантийное обслуживание, защита покупок и помощь в случае кражи идентификационной информации.

Карта доступна только членам PayPal и она автоматически добавляется к кошелькам пользователей PayPal после утверждения. Это означает, что потребители могут начать использовать карту еще до того, как она поступит по почте.

Это не единственная кредитная карта, которую предлагает PayPal, но она может стать самой популярной, особенно учитывая предпочтения потребителей в отношении кэшбек-карт.

Другие карты включают PayPal Extras MasterCard для покупателей, которые используют более традиционную систему очков 3-2-1, где вы можете зарабатывать больше очков за оплату на заправках и в ресторанах, а также за покупки на eBay.

Введение карты с кэшбеком является частью быстро развивающейся стратегии PayPal, направленной на увеличение ее присутствия в точках продаж, где пользуются популярностью альтернативные мобильные платежи наподобие Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

PayPal, которая сегодня имеет более 210 миллионов пользователей, надеется, что новая карта поможет увеличить использование сервиса в интернете и в магазинах.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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