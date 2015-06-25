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В РФ будут продавать УАЗы за biocoin от LavkaLavka

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В РФ будут продавать УАЗы за biocoin от LavkaLavka


Автомобили УАЗ можно будет купить за токены биокоин

Автопроизводитель из Ульяновская подписал договор с LavkaLavka в рамках которого было достигнуто соглашение, что УАЗы можно будет купить за криптовалюту LavkaLavka - биокоин. Биокоин это криптовалюта выпущена фермерской сетью LavkaLavka и сейчас проходит этап тестовых покупок, а скоро стартует токенсейл.

Первым авто которое будет продано уже за криптовалюту фермерской сети станет модель УАЗ Профи. Сделку удалось завершить успешно при достижении юридических точек соприкосновения. По бумагам биокоины является акционными начислениями. Однако по планам уже через месяц биокоин выйдет на торговую биржу и превратиться в криптовалюту, что даст возможность оплаты ею за автомобиль.

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криптовалюта
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