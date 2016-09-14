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Несмотря на запреты за обед в Киеве можно расплатиться биткоинами

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Несмотря на запреты за обед в Киеве можно расплатиться биткоинами


Сергей Васильчук рассказал как пообедал в Киеве расплатившись биткоинами

Такое сообщение в социальной сети Фейсбук разместил Сергей Васильчук, в нем он рассказал, как вкусно покушал в кафе "Лето", а расплатился за обед криптовалютой биткоин. Сергей первым предложил владельцу заведения оплатить обед криптовалютой, после чего шел долгий диалог с владельцем Владиславом Аникиным.

После общения они решили протестировать оплату через украинскую криптовалютную биржу KUNA. Проверив курс они создали кошелек и оплатили счет биткоином рассказал Сергей.

Сергей рассказал, что теперь оплата биткоинов в кафе "Лето" будет на постоянной основе и все посетители могут расплатиться криптовалютой.



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криптовалюта
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