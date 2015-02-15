CNBC рассказал о потере интереса преступников к биткойну

Американский канал CNBC сообщил интересную новость, что оказывается сейчас криминальное сообщество начало отказываться от использования биткойна в пользу других криптовалют. По последним данным в прошлом году количество незаконных сделок в "темном интернете" с использованием биткойна сократилось на 20%.
Между тем, представители американских спецслужб также в интервью телекомпании CNBC подтвердили, что криминальные элементы сейчас начали активно рассматривать возможность использования других цифровых виртуальны валют, а именно монеро или эфира.
Как в связи с этим сообщает американская блокчейн-компания, которая работает в области кибербезопасности Chainanlysis, только уже за этот год, преступники работающие через сеть Интернет, заработали себе с помощью криптовалюти эфириум почти 225 млн долл. США. Правда организации отвечающие за разработку эфира и криптовалюты монеро (это соответственно Ethereum Foundation и Monero) не представили никаких ответов на данному поводу по запросу сделанному ранее из CNBC.
Напомним, что в прошлом месяце американские спецслужбы и Европол фактически заблокировали работу 2-х сетевых интернет-площадок в "темном интернете" и это были - AlphaBay и Hansa. Как чуть позднее сообщили американские власти, на интернет-площадке AlphaBay, юзеры пользовались такими криптовалютами как биткой, эфир и монеро, а представители Европола заявили, что с момента запуска AlphaBay в 2014 году через неё прошло более 1 млрд долларов США фактически криминальных денег.
Онлайн-издание Lenta.ru ранее сообщало, что годовой оборот российского "темного интернете" достигает почти 24 млрд рублей. Впрочем, российские спецслужбы скорее всего тоже не дремлют, и например, в прошлом месяце им удалось прикрыть в "темном интернете" нашу интернет-площадку под названием Russian Anonymous Marketplace (RAMP), хотя некоторые опытные пользователи в сети связали её закрытие с мощными DDOS-атаками, которые проводились на этот крупный криминальный ресурс.
Специально для mmgp.ru
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