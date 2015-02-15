Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,875 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CNBC рассказал о потере интереса преступников к биткойну

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:25
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,763
Благодарностей: 1,385
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
CNBC рассказал о потере интереса преступников к биткойну


Американский канал CNBC сообщил интересную новость, что оказывается сейчас криминальное сообщество начало отказываться от использования биткойна в пользу других криптовалют. По последним данным в прошлом году количество незаконных сделок в "темном интернете" с использованием биткойна сократилось на 20%.

Между тем, представители американских спецслужб также в интервью телекомпании CNBC подтвердили, что криминальные элементы сейчас начали активно рассматривать возможность использования других цифровых виртуальны валют, а именно монеро или эфира.

Как в связи с этим сообщает американская блокчейн-компания, которая работает в области кибербезопасности Chainanlysis, только уже за этот год, преступники работающие через сеть Интернет, заработали себе с помощью криптовалюти эфириум почти 225 млн долл. США. Правда организации отвечающие за разработку эфира и криптовалюты монеро (это соответственно Ethereum Foundation и Monero) не представили никаких ответов на данному поводу по запросу сделанному ранее из CNBC.

Напомним, что в прошлом месяце американские спецслужбы и Европол фактически заблокировали работу 2-х сетевых интернет-площадок в "темном интернете" и это были - AlphaBay и Hansa. Как чуть позднее сообщили американские власти, на интернет-площадке AlphaBay, юзеры пользовались такими криптовалютами как биткой, эфир и монеро, а представители Европола заявили, что с момента запуска AlphaBay в 2014 году через неё прошло более 1 млрд долларов США фактически криминальных денег.

Онлайн-издание Lenta.ru ранее сообщало, что годовой оборот российского "темного интернете" достигает почти 24 млрд рублей. Впрочем, российские спецслужбы скорее всего тоже не дремлют, и например, в прошлом месяце им удалось прикрыть в "темном интернете" нашу интернет-площадку под названием Russian Anonymous Marketplace (RAMP), хотя некоторые опытные пользователи в сети связали её закрытие с мощными DDOS-атаками, которые проводились на этот крупный криминальный ресурс.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59a701b5afb4c
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 22:29.
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пользователь mmgp.ru заявил о потере 300 тысяч долл. США в результате закрытия BTC-е kislov Курилка 14 09.08.2017 21:52
CNBC: хедж-фонды по-прежнему не готовы инвестировать в биткоин bizneser Новости криптовалют 0 30.05.2017 18:26
CNBC: Биткойн-активы необходимы для хеджирования рисков pilot10 Новости криптовалют 0 25.05.2017 15:15
Что делать при потере банковской карты? Rost77 Кредитные и дебетовые карты 5 14.05.2017 20:01
Биткойн против «алмазных» преступников pilot10 Новости криптовалют 2 15.02.2015 17:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар lomobodo
Apple Pay стала косвенной причинной миллионных махинаций с банковскими картами
От lomobodo в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар AsapMob
Какой лимит перевода и приём какой суммы разрешен на QIWI?
От AsapMob в разделе «Qiwi»
Аватара нет
BITLAKE LTD - bitlake.biz
От davidd в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
Всемирный банк рассказал о трех сценариях развития российской экономики
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Не допустить появления банков-зомби
От Vlad23 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Стартап анализа компьютерных данных Arcadia Data привлек 11,5 млн долларов
От Anastasia Kochetkova в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
420,875
Тем
486,856
Сообщений
12,096,513

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube