Как правильно составлять WhitePapers для своего ICO? ICO проектах криптовалют. Но даже если держать руку на пульсе событий, все равно 100% вот так сразу не определишь: перспективные эти проекты или нет? И хотя часть активных пользователей уже приловчилась и научилась немного выделять стоящие стартапы среди большого количества шелухи, и даже я статью «





Хотя и бывают такие ситуации, когда ICO проекты реально могут принести пользу современному населению планеты, но их большинство инвесторов обходит стороной и редко кто финансирует стартап. В чём же подвох? Почему их обделяют своим вниманием? Ответ до банальности прост. Дело в том, что эти бизнесмены отказываются сочинять персональный документ – WhitePapers, детальнее о котором можно почитать в статье «



Нежелание связано с двумя причинами:



• Бизнесмены не чисты на руку;

• Предприниматели не могут разобраться, из чего состоит WhitePapers.



Если с первым всё понятно, то второй аргумент, честно говоря, вводит в ступор. Зачем что-то мудрить, скрывать или недоговаривать, когда все участники ICO проектов криптовалют разделяют существующие риски наравне с командой стартапов? Достаточно быть открытым и соблюдать 10 нюансов в момент сочинения WhitePapers, и важный документ однозначно поможет привлечь много участников в ICO.



Изложение 10-ти пунктов



1. Поведайте инвесторам о самом стартапе и расскажите о предстоящих переменах.



2. Излагайте материал простым языком, используя минимум терминологии.



3. Затроньте исторические факты экономики, которые подтолкнули к решению организации ICO проекта.



4. Опишите, какие проблемы потребителей сможет решить, упростить, полностью аннулировать ваш стартап. Приведите в качестве примера наглядный образец.



5. Отдельное внимание уделите преимуществам вашего проекта. При этом без упоминания названий перечислите главные отличия вашего бизнеса от конкурирующих.



6. Подготовьте фотографии, чертежи, схемы и картинки. Словом, всё то, что позволит наглядным образом показать пользователям, как работает или будет действовать ваш стартап. Этот нюанс также позволит «разбавить» сухой буквенный текст. Вот только просто так ради красоты ни одной схемы или рисунка добавлять не стоит. Все информационные носители должны 100% относиться к делу.



7. Не упускайте из виду финансовую сторону вопроса. Расскажите, зачем вам необходима именно оговоренная сумма инвестиций, а никак не меньшая? Постарайтесь более детально расписать будущие траты и ожидаемый % прибыли.



8. Выберите свой стиль изложения. Понятное дело, WhitePapers – серьезный документ. Но он уникален тем, что он не составляется исключительно «сухой» терминологией.



9. По возможности, организуйте обратную связь с пользователями. И об этом обязательно упомяните в WhitePapers. Открытость и обратная связь никогда еще не вредила предпринимателям.



10. Под конец обязательно используйте призыв к действию.



В завершение



Как видите, ничего сложного в составлении документа нет, и ничего загадочного, из чего состоит WhitePapers, тоже не существует. Так что если вы задумали в недалеком будущем и себе ICO проект организовать, то помните, что для этой цели вам 100% пригодится составление «белой бумаги».





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Ежедневно можно узнавать о новых. Но даже если держать руку на пульсе событий, все равно 100% вот так сразу не определишь: перспективные эти проекты или нет? И хотя часть активных пользователей уже приловчилась и научилась немного выделять стоящие стартапы среди большого количества шелухи, и даже я статью « Как отличить «хорошее» ICO от «плохого»? » посвятила это вопросу, но все равно бывают промахи, и инвесторы остаются ни с чем.Хотя и бывают такие ситуации, когдареально могут принести пользу современному населению планеты, но их большинство инвесторов обходит стороной и редко кто финансирует стартап. В чём же подвох? Почему их обделяют своим вниманием? Ответ до банальности прост. Дело в том, что эти бизнесмены отказываются сочинять персональный документ –, детальнее о котором можно почитать в статье « Что такое белая бумага и дорожная карта ICO? ».Нежелание связано с двумя причинами:• Бизнесмены не чисты на руку;• Предприниматели не могут разобраться,Если с первым всё понятно, то второй аргумент, честно говоря, вводит в ступор. Зачем что-то мудрить, скрывать или недоговаривать, когда все участникиразделяют существующие риски наравне с командой стартапов? Достаточно быть открытым и соблюдать 10 нюансов в момент сочинения, и важный документ однозначно поможет привлечь много участников в ICO.1. Поведайте инвесторам о самом стартапе и расскажите о предстоящих переменах.2. Излагайте материал простым языком, используя минимум терминологии.3. Затроньте исторические факты экономики, которые подтолкнули к решению организации4. Опишите, какие проблемы потребителей сможет решить, упростить, полностью аннулировать ваш стартап. Приведите в качестве примера наглядный образец.5. Отдельное внимание уделите преимуществам вашего проекта. При этом без упоминания названий перечислите главные отличия вашего бизнеса от конкурирующих.6. Подготовьте фотографии, чертежи, схемы и картинки. Словом, всё то, что позволит наглядным образом показать пользователям, как работает или будет действовать ваш стартап. Этот нюанс также позволит «разбавить» сухой буквенный текст. Вот только просто так ради красоты ни одной схемы или рисунка добавлять не стоит. Все информационные носители должны 100% относиться к делу.7. Не упускайте из виду финансовую сторону вопроса. Расскажите, зачем вам необходима именно оговоренная сумма инвестиций, а никак не меньшая? Постарайтесь более детально расписать будущие траты и ожидаемый % прибыли.8. Выберите свой стиль изложения. Понятное дело,– серьезный документ. Но он уникален тем, что он не составляется исключительно «сухой» терминологией.9. По возможности, организуйте обратную связь с пользователями. И об этом обязательно упомяните в. Открытость и обратная связь никогда еще не вредила предпринимателям.10. Под конец обязательно используйте призыв к действию.Как видите, ничего сложного в составлении документа нет, и ничего загадочного,, тоже не существует. Так что если вы задумали в недалеком будущем и себеорганизовать, то помните, что для этой цели вам 100% пригодится составление «белой бумаги».------------------------

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