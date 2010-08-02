Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,875 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как правильно составлять WhitePapers для своего ICO?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:16
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,042
Благодарностей: 2,549
УГ: 8
КП: 0.273
подарки
Как правильно составлять WhitePapers для своего ICO?
Ежедневно можно узнавать о новых ICO проектах криптовалют. Но даже если держать руку на пульсе событий, все равно 100% вот так сразу не определишь: перспективные эти проекты или нет? И хотя часть активных пользователей уже приловчилась и научилась немного выделять стоящие стартапы среди большого количества шелухи, и даже я статью «Как отличить «хорошее» ICO от «плохого»?» посвятила это вопросу, но все равно бывают промахи, и инвесторы остаются ни с чем.


Хотя и бывают такие ситуации, когда ICO проекты реально могут принести пользу современному населению планеты, но их большинство инвесторов обходит стороной и редко кто финансирует стартап. В чём же подвох? Почему их обделяют своим вниманием? Ответ до банальности прост. Дело в том, что эти бизнесмены отказываются сочинять персональный документ – WhitePapers, детальнее о котором можно почитать в статье «Что такое белая бумага и дорожная карта ICO?».

Нежелание связано с двумя причинами:

• Бизнесмены не чисты на руку;
• Предприниматели не могут разобраться, из чего состоит WhitePapers.

Если с первым всё понятно, то второй аргумент, честно говоря, вводит в ступор. Зачем что-то мудрить, скрывать или недоговаривать, когда все участники ICO проектов криптовалют разделяют существующие риски наравне с командой стартапов? Достаточно быть открытым и соблюдать 10 нюансов в момент сочинения WhitePapers, и важный документ однозначно поможет привлечь много участников в ICO.

Изложение 10-ти пунктов


1. Поведайте инвесторам о самом стартапе и расскажите о предстоящих переменах.

2. Излагайте материал простым языком, используя минимум терминологии.

3. Затроньте исторические факты экономики, которые подтолкнули к решению организации ICO проекта.

4. Опишите, какие проблемы потребителей сможет решить, упростить, полностью аннулировать ваш стартап. Приведите в качестве примера наглядный образец.

5. Отдельное внимание уделите преимуществам вашего проекта. При этом без упоминания названий перечислите главные отличия вашего бизнеса от конкурирующих.

6. Подготовьте фотографии, чертежи, схемы и картинки. Словом, всё то, что позволит наглядным образом показать пользователям, как работает или будет действовать ваш стартап. Этот нюанс также позволит «разбавить» сухой буквенный текст. Вот только просто так ради красоты ни одной схемы или рисунка добавлять не стоит. Все информационные носители должны 100% относиться к делу.

7. Не упускайте из виду финансовую сторону вопроса. Расскажите, зачем вам необходима именно оговоренная сумма инвестиций, а никак не меньшая? Постарайтесь более детально расписать будущие траты и ожидаемый % прибыли.

8. Выберите свой стиль изложения. Понятное дело, WhitePapers – серьезный документ. Но он уникален тем, что он не составляется исключительно «сухой» терминологией.

9. По возможности, организуйте обратную связь с пользователями. И об этом обязательно упомяните в WhitePapers. Открытость и обратная связь никогда еще не вредила предпринимателям.

10. Под конец обязательно используйте призыв к действию.

В завершение


Как видите, ничего сложного в составлении документа нет, и ничего загадочного, из чего состоит WhitePapers, тоже не существует. Так что если вы задумали в недалеком будущем и себе ICO проект организовать, то помните, что для этой цели вам 100% пригодится составление «белой бумаги».


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
ЛУЧШИЙ БОТ О ПРОЕКТАХ И ВКЛАДАХ! РЕФБЭК!🔥Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)🔥BTC|SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
Александра 81 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно составлять карту желаний? Александра 81 Психология успеха 220 26.04.2017 21:24
Как правильно составлять анкоры для Яндекса? AlexSp Поисковая оптимизация 10 10.08.2012 20:08
Понятие анкора. Как правильно составлять анкоры ссылок nethead Дайджест блогосферы 0 02.08.2010 11:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар onuschenko_kol9
Имидж для тех, кто начинает путь заработка в интернете
От onuschenko_kol9 в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Pavel37:2412 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Требуется: $75 WMZ на 45 дней
От bobkli в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар nlobp
Строительно-Коммерческий Банк - stroycombank.com
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
Аватар werop
bitopt24 - bitopt24.com
От werop в разделе «Черный список брокеров»
Аватар inik1080
HealthifyMe привлек $1 миллион для своего фитнес-приложения
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
420,875
Тем
486,856
Сообщений
12,096,513

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube