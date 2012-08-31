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P2P-платформа аренды недвижимости Atlant запускает ICO

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P2P-платформа аренды недвижимости Atlant запускает ICO
7 сентября в 01:00 UTC стартует ICO глобальной блокчейн-платформы аренды недвижимости Atlant. Ранее проект собрал около $1,5 млн на пресейле.


Atlant представляет собой децентрализованную блокчейн-платформу, призванную разрешить актуальные проблемы на рынке недвижимости. По мнению разработчиков, токенизация объектов недвижимости с последующим размещением токенов на децентрализованных биржах, позволяет повысить ликвидность объектов недвижимого имущества, а также прозрачность ценообразования на данном рынке.

Кроме того, взаимодействие по схеме P2P способствует сокращению размера комиссий взимаемых как с арендатора, так и с арендодателя.

Приобрести токены проекта можно будет за криптовалюту Ethereum. Общий объем предложения токенов ATL ограничен 150 миллионами монет стандарта ERC-20. При этом в течение первых десяти дней после старта краудсейла токены проекта можно будет купить со скидкой 19% (1 ETH = 505 ATL).


Бонусная шкала распределения токенов ATL

Ниже на диаграмме изображена структура распределения токенов блокчейн-проекта Atlant:


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