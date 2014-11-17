Хардфок Bitcoin GPU может принести владельцам Bitcoin дополнительные деньги

Еще один хардфорк Bitcoin может привести к увеличению балансов пользователей этой криптовалюты, как это уже было с Bitcoin Cash.
Bitcoin GPU, также известный как Bitcoin GOLD и BGOLD с обозначением BTG, планирует отделиться от основной цепи и использовать ICO, чтобы "пользователи оказали помощь BTG-цепочке - самой длинной блочной цепочке Bitcoin".
"Bitcoin GPU - это полномасштабная реализация протокола Bitcoin", - говорится на его веб-сайте, на котором, как ни странно, присутствует логотип Bitcoin Cash. "GPU-майнинг может защитить ключевое назначение Bitcoin - децентрализацию".
Первый форк Bitcoin, Bitcoin Cash, стал достаточно распространенным, что привлекло внимание регулирующих органов в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поскольку владельцы Bitcoin получили дополнительные монеты к своим сбережениям в BTC.
Форк пойдет с блока номер 478558 и предположение состоит в том, что балансы снова удвоятся, создав то, что трейдер Vortex называет "дополнительными деньгами".
Тем не менее, Bitcoin GPU обладает некоторыми подозрительными характеристиками, а его веб-сайт написан на едва понятном английском языке и не содержит полной информации.
"Слишком долго Bitcoin сдерживается централизованным майнингом. GPU приведет Bitcoin в современную эпоху с захватывающими технологическими перспективами, чтобы обеспечить массовое масштабирование сети в будущем плюс децентрализацию", - указано на сайте.
Предполагается, что второй хардфорк Bitcoin произойдет только в ноябре с появлением SegWit2x.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru