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Domuso привлек $3,1 млн., чтобы позволить вам оплатить аренду

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Domuso привлек $3,1 млн., чтобы позволить вам оплатить аренду

Domuso, система управления имуществом и платежный портал, который позволяет арендаторам в трудных ситуациях своевременно оплачивать аренду, привлек 3,1 миллиона долларов в виде финансирования. В общей сложности, стартап уже получил 5.8 миллионов долларов.

Концепция Domuso проста: есть определенные жизненные события, которые иногда мешают оплате аренды - например, потеря работы или получение медицинского счета на большую сумму. Когда это произойдет, арендаторы, использующие платформу, могут запросить кредит на рассрочку, чтобы разбить этот пропущенный месяц на 6 или 12 месяцев, вместо того, чтобы получать большие штрафы за просрочку. Одобрения занимают менее 30 секунд, а менеджер по недвижимости получает деньги, как и в случае обычной оплаты аренды.

Хотя эти кредиты более дорогие для потребителей, чем традиционный банковский кредит, их ставки "конкурентоспособны по сравнению со ставками кредитных карт". Они также не требуют жесткой кредитной проверки до тех пор, пока кредит не будет подтвержден - вместо этого Domuso придерживается мягкой кредитной проверки перед принятием решения, полагаясь главным образом на данные, которые у них уже имеются на арендатора, например, на прошлую историю платежей.

И когда арендаторы не нуждаются в помощи в оплате своей аренды, Domuso по-прежнему является их основным платежным порталом каждый месяц - это означает, что стартап получает доход от всех арендаторов, даже если они не используют кредитный продукт.

В настоящее время в системе насчитывается 30 000 единиц недвижимости, в том числе 7 000 единиц, принадлежащих Gelt, которая является инвестиционной компанией в области недвижимости под управлением основателей Domuso. Поскольку пользователи могут использовать функцию с разбиением оплаты по времени, если их менеджер по недвижимости зарегистрировался в Domuso, стартап в настоящее время уделяет внимание поиску новых компаний по управлению недвижимостью.

Domuso не раскрывает, какой процент из 30 000 единиц недвижимости в настоящее время использует гибкие платежные планы, однако при запуске стартапа была информация, что около 4000 из 20 000 единиц использовали эту функцию.

Domuso планирует использовать новое финансирование для интеграции с дополнительными поставщиками услуг арендных платежей, а также для разработки новых алгоритмов управления данными и управления рисками.

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