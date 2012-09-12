moskva RICH-AND-FREE.COM



Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 13,480 Благодарностей: 7,630 УГ: 26 КП: 0.214 подарки награды

Виталик Бутерин: в России блокчейн интересует не только Путина



“Как все здесь видели этим утром, это не один человек, а много людей на разных уровнях российского правительства открыты и к идее блокчейна, и к идее криптовалюты. Конечно, тот факт, что у нас была встреча с Путиным, думаю, этому сильно помогла, но до этого были встречи со многими другими людьми, и будут еще встречи”, — отметил создатель Ethereum.



Также Бутерин подчеркнул, что развитие блокчейна должно стать приоритетом в России.



“Я был в России уже три раза и увидел, что намного больше людей понимают, чтобы дойти до следующего этапа развития страны, нужно пойти в направлении цифровой экономики. Сегодняшняя нефть — ее цена опять идет вниз, люди думают о новых видах энергии, но в этом нет большого будущего. Я думаю, что экономика ХXI века в основном будет цифровой, где нефтью будет информация. И одна из самых интересных технологий цифровой экономики — это блокчейн”, — отметил он.



Идею активного внедрения технологии распределенного реестра в государственное управление и финансовый сектор поддержал председатель правления ВЭБ Сергей Горьков.



“Если нефть была трендом последних 50 лет, то блокчейн становится хайпом. Важно, что Россия в послании президента и в программе правительства зафиксировала этот хайп, и этот хайп очень важен. Поэтому я предлагаю хайпануть по-взрослому и продвинуть блокчейн”.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал оказывать всестороннее содействие внедрению блокчейна в сферу госуправления, хотя и признался, что не очень хорошо разбирается в современных технологиях.



“Многие вещи, которые вы говорите, нам еще не совсем понятны, но мы чувствуем, что это что-то полезное. Когда человеку знаний не хватает, у него должно быть обостренное чувство интуиции. Без цифровой экономики и блокчейна быть конкурентными сложно. Мы понимаем, что эта система есть, она работает, но ее надо воплотить, и Татарстан много таких проектов реализует. С нашей стороны будет оказана полная поддержка, а вы должны свои идеи предлагать, и мы вместе будем их воплощать”, — сказал Минниханов.



Напомним, в ходе своего визита в Казань Виталик Бутерин не только отобрал лучшие разработки на хакатоне, но также посетил завод по производству кабеля и купил чак-чак за Ethereum в местном ресторане.



Источник В России технологией распределенного реестра интересуется не только президент страны, но и многие представители правительства. Об этом заявил сооснователь платформы Ethereum Виталик Бутерин во время выступления на Всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России» в казанском Иннополисе.“Как все здесь видели этим утром, это не один человек, а много людей на разных уровнях российского правительства открыты и к идее блокчейна, и к идее криптовалюты. Конечно, тот факт, что у нас была встреча с Путиным, думаю, этому сильно помогла, но до этого были встречи со многими другими людьми, и будут еще встречи”, — отметил создатель Ethereum.Также Бутерин подчеркнул, что развитие блокчейна должно стать приоритетом в России.“Я был в России уже три раза и увидел, что намного больше людей понимают, чтобы дойти до следующего этапа развития страны, нужно пойти в направлении цифровой экономики. Сегодняшняя нефть — ее цена опять идет вниз, люди думают о новых видах энергии, но в этом нет большого будущего. Я думаю, что экономика ХXI века в основном будет цифровой, где нефтью будет информация. И одна из самых интересных технологий цифровой экономики — это блокчейн”, — отметил он.Идею активного внедрения технологии распределенного реестра в государственное управление и финансовый сектор поддержал председатель правления ВЭБ Сергей Горьков.“Если нефть была трендом последних 50 лет, то блокчейн становится хайпом. Важно, что Россия в послании президента и в программе правительства зафиксировала этот хайп, и этот хайп очень важен. Поэтому я предлагаю хайпануть по-взрослому и продвинуть блокчейн”.Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал оказывать всестороннее содействие внедрению блокчейна в сферу госуправления, хотя и признался, что не очень хорошо разбирается в современных технологиях.“Многие вещи, которые вы говорите, нам еще не совсем понятны, но мы чувствуем, что это что-то полезное. Когда человеку знаний не хватает, у него должно быть обостренное чувство интуиции. Без цифровой экономики и блокчейна быть конкурентными сложно. Мы понимаем, что эта система есть, она работает, но ее надо воплотить, и Татарстан много таких проектов реализует. С нашей стороны будет оказана полная поддержка, а вы должны свои идеи предлагать, и мы вместе будем их воплощать”, — сказал Минниханов.Напомним, в ходе своего визита в Казань Виталик Бутерин не только отобрал лучшие разработки на хакатоне, но также посетил завод по производству кабеля и купил чак-чак за Ethereum в местном ресторане.

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ, И РЕФБЭК КАЖДОМУ!🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции 🔥 Инвестирую тут MONHYIP 🔥 Только у Ларисы инвест проекты, присоединяйтесь

🔥HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub __________________