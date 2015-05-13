В Израиле запускают новый Blockchain-центр Alignment

Три технологические компании Singulariteam Technology, CoinTree Capital и Blockchain IL, сегодня сообщили о запуске центра Alignment, который нацелен на консультирование, разработки и финансирование Блокчейн-стартапов находящиеся на ранней стадии развития.
Клиентами компании являются:
- Bancor, который привлек $153 млн в своем ICO.
- STOX, который привлек $33 млн в своем ICO.
- KIK, который привлек $50 млн в своем ICO.
Компания будет предоставлять такие услуги, как:
- консультирование по продаже токенов. Дизайн проекта, построение стратегии продажи токенов. Проверки и preICO деятельность;
- запуск ICO под ключ, начиная от стратегии и заканчивая маркетингом;
- венчурный капитал, который включает финансирование как новых, так и существующих Blockchain проектов;
Комментируя запуск Alignment, Моше Хогег, основатель и председатель группы правления Singulariteam Technology, сообщил:
Цель Alignment заключается в том, чтобы помочь с разработкой и финансировании уникальный и качественных проектов, которые в будущем принесут пользу человечеству с новыми инновационными продуктами, услугами и бизнес-моделями.
В совет директоров будет входить Уриэль Пелед, генеральный директор CoinTree и Еял Херзог, соучредитель Bancor.
Перевод специально для MMGP.RU