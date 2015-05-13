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В Израиле запускают новый Blockchain-центр Alignment

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Имя: Станислав
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В Израиле запускают новый Blockchain-центр Alignment

Три технологические компании Singulariteam Technology, CoinTree Capital и Blockchain IL, сегодня сообщили о запуске центра Alignment, который нацелен на консультирование, разработки и финансирование Блокчейн-стартапов находящиеся на ранней стадии развития.

Клиентами компании являются:
  • Bancor, который привлек $153 млн в своем ICO.
  • STOX, который привлек $33 млн в своем ICO.
  • KIK, который привлек $50 млн в своем ICO.

Компания будет предоставлять такие услуги, как:
  • консультирование по продаже токенов. Дизайн проекта, построение стратегии продажи токенов. Проверки и preICO деятельность;
  • запуск ICO под ключ, начиная от стратегии и заканчивая маркетингом;
  • венчурный капитал, который включает финансирование как новых, так и существующих Blockchain проектов;

Комментируя запуск Alignment, Моше Хогег, основатель и председатель группы правления Singulariteam Technology, сообщил:
Цель Alignment заключается в том, чтобы помочь с разработкой и финансировании уникальный и качественных проектов, которые в будущем принесут пользу человечеству с новыми инновационными продуктами, услугами и бизнес-моделями.
В совет директоров будет входить Уриэль Пелед, генеральный директор CoinTree и Еял Херзог, соучредитель Bancor.

Перевод специально для MMGP.RU

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