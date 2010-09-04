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Интернет для масс: токенизация широкополосного доступа



Ammbr использует технологию блокчейна для токенизации широкополосного доступа и упрощает совместное использование Wi-Fi - доступа между людьми.



Что лучше, чем обмен Wi-Fi с другими людьми и получение за это денег. Компания Ammbr пытается сделать это реальностью. Не только можно будет зарабатывать деньги, но также можно будет делиться новшествами интернета с людьми.



Ammbr - это беспроводная ячеистая сеть на основе блокчейна, которая будет работать на протяжении всего дня. Это совершенно новая бизнес-модель, когда дело доходит до интернета и wi-fi. Это инновационная идея и новый продукт. ICO для Ammbr будет проходить 1 сентября 2017 года. Стартовая цена составит $0,10 за AMMBR.











Еще одна очень интересная вещь в Ammbr заключается в том, что она не ограничивается домашним использованием. Где бы люди не находились можно будет подключать свой телефон, ноутбук или другие устройства к соединению Ammbr поблизости. Эта новая модель и идея действительно могут изменить способ доступа людей к интернету на протяжении всей повседневной жизни. С таким подходом интернет будет всегда доступный для всех.



В целом основная задача компании - сделать Wi-Fi доступным, простым в подключении, а также сократить расходы на подключение к интернету. Ammbr постоянно совершенствуют и расширяют свою сеть, чтобы привлечь больше пользователей и следят за тем, чтобы их продукт был на высшем уровне.



Все звучит потрясающе, интересно, что можно ожидать еще от них на будущее. В 2016 году Ammbr сосредоточился главным образом на исследовании и разработках и теперь предлагает свои токены (ближе к 2017 году). Команда надеется, что их продукт будет окончательно разработан к 2018 году и будет поставляться потребителям в 2019 году и TELCO в 2020 году.





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Ammbr создал фонд в Сингапуре и имеет партнеров по развитию в ряде разных стран со всего мира, таких как Швейцария, Бельгия и США.









Перевод специально для mmgp.ru





Ammbr использует технологию блокчейна для токенизации широкополосного доступа и упрощает совместное использование Wi-Fi - доступа между людьми.Что лучше, чем обмен Wi-Fi с другими людьми и получение за это денег. Компания Ammbr пытается сделать это реальностью. Не только можно будет зарабатывать деньги, но также можно будет делиться новшествами интернета с людьми.Ammbr - это беспроводная ячеистая сеть на основе блокчейна, которая будет работать на протяжении всего дня. Это совершенно новая бизнес-модель, когда дело доходит до интернета и wi-fi. Это инновационная идея и новый продукт. ICO для Ammbr будет проходить 1 сентября 2017 года. Стартовая цена составит $0,10 за AMMBR.Устройство Ammbr нужно будет установить в своем доме. Ammbr будет наполнено инновационными технологиями и сможет в любое время подключаться к интернету. С помощью точки доступа можно будет зарабатывать токены и также другие люди смогут подключаться к этой точке доступа к интернету. Те люди, которые получат доступ к широкополосной связи смогут приобретать и использовать токены в интернете. Сеть будет иметь свои безопасные кошельки и идентификационные данные для каждого пользователя своего сервиса. Биллинг будет также в режиме реального времени, в отличие от большинства пакетов, которые предлаггают интернет-провайдеры ежемесячно.Еще одна очень интересная вещь в Ammbr заключается в том, что она не ограничивается домашним использованием. Где бы люди не находились можно будет подключать свой телефон, ноутбук или другие устройства к соединению Ammbr поблизости. Эта новая модель и идея действительно могут изменить способ доступа людей к интернету на протяжении всей повседневной жизни. С таким подходом интернет будет всегда доступный для всех.В целом основная задача компании - сделать Wi-Fi доступным, простым в подключении, а также сократить расходы на подключение к интернету. Ammbr постоянно совершенствуют и расширяют свою сеть, чтобы привлечь больше пользователей и следят за тем, чтобы их продукт был на высшем уровне.Все звучит потрясающе, интересно, что можно ожидать еще от них на будущее. В 2016 году Ammbr сосредоточился главным образом на исследовании и разработках и теперь предлагает свои токены (ближе к 2017 году). Команда надеется, что их продукт будет окончательно разработан к 2018 году и будет поставляться потребителям в 2019 году и TELCO в 2020 году.Ammbr создал фонд в Сингапуре и имеет партнеров по развитию в ряде разных стран со всего мира, таких как Швейцария, Бельгия и США.Перевод специально для mmgp.ru

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