InvestBroker-invest-broker24.ru

Я не являюсь администратором данного проекта
О проекте
Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с Invest Broker Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры.
Маркетинг
Система приносит в Ваш кошелек 2.5% ежедневно. Дивиденды Вы можете получать на свой кошелёк также каждые сутки. Сумма вклада в invest-broker24 варьируется от 1 до 1125 долларов США
Платежные системы
-Qiwi
-Payeer
-Perfect Money
Партнёрская Программа
Зайдя на сайт, мне сразу не бросились в глаза условия для инвесторов, но была ярко выражена партнерская программа, которой invest-broker24 очень сильно гордится. Она имеет четыре уровня, на каждом из которых Вы будете получать дивиденды сначала от Ваших личных рефералов, то есть от клиентов, которые были зарегистрированы в компании по Вашей реферальной ссылке, а потом и от рефералов Ваших партнеров. На первом уровне Вы получаете доход в 7 % от инвестиции Ваших друзей, второй уровень рефералов принесет Вам 3% дохода. Третий и четвертый уровень подарят Вам 2 и 1 процент соответственно
Мой вклад
VelgerMonitor
Сумма платежа1 050 ₽
Комиссия0 ₽
Итого1 050 ₽
ПОДРОБНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Номер транзакции1503220145223
Номер счета79607634924
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