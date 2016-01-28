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InvestBroker-invest-broker24.ru

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:04
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 270
Благодарностей: 47
УГ: 14
КП: 0.203
InvestBroker-invest-broker24.ru
Я не являюсь администратором данного проекта

О проекте
Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с Invest Broker Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры.

Маркетинг
Система приносит в Ваш кошелек 2.5% ежедневно. Дивиденды Вы можете получать на свой кошелёк также каждые сутки. Сумма вклада в invest-broker24 варьируется от 1 до 1125 долларов США
Платежные системы
-Qiwi
-Payeer
-Perfect Money
Партнёрская Программа
Зайдя на сайт, мне сразу не бросились в глаза условия для инвесторов, но была ярко выражена партнерская программа, которой invest-broker24 очень сильно гордится. Она имеет четыре уровня, на каждом из которых Вы будете получать дивиденды сначала от Ваших личных рефералов, то есть от клиентов, которые были зарегистрированы в компании по Вашей реферальной ссылке, а потом и от рефералов Ваших партнеров. На первом уровне Вы получаете доход в 7 % от инвестиции Ваших друзей, второй уровень рефералов принесет Вам 3% дохода. Третий и четвертый уровень подарят Вам 2 и 1 процент соответственно

Мой вклад
VelgerMonitor
Сумма платежа1 050 ₽
Комиссия0 ₽
Итого1 050 ₽
ПОДРОБНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Номер транзакции1503220145223
Номер счета79607634924

Регистрация
VelgerMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 14:17
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.07.2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: InvestBroker-invest-broker24.ru
Очень интересно, инвестировано 10,138 USD выплачено 12,045 USD. Похоже новый меценат)
A-Monitoring на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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